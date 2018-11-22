Экономика
Единый продавец телерекламы подтвердил смену гендиректора
Единый продавец телерекламы подтвердил смену гендиректораВедомости09:37
Райкин вступил в должность 1 декабря. Сейчас гендиректором НРА является Сергей Васильев. Он останется в совете директоров альянса и займется стратегией развития, уточняет НРА.
Ведомости09:37
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Экономика
Правительство утвердило макроэкономический прогноз до 2036 года
Правительство РФ утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 14:15
Финансы
Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения
Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:01
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизтопливо на АЗС России
По данным Росстата на 19 ноября, стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 1 копейку, до 41,54 рубля за литр, Аи-95 — сохранилась на уровне 44,83 рубля за литр, марки Аи-98 — выросла на 1 копейку и составила 50,27 рубля за литр.
Обновлено в 13:43
Экономика
Сбербанк снова стал самой дорогой компанией России
Сбербанк вновь стал самой дорогой компанией России по капитализации на Московской бирже.
Обновлено в 14:03
Экономика
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно поставит точку в вопросе накопительной части пенсии.
Обновлено в 13:59
Финансы
Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли
Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 12:39
Экономика
«Ямал СПГ» произвел первую партию газа на третьей линии завода
Завод по сжижению природного газа "Ямал СПГ" произвел первую партию СПГ на третьей линии.
Обновлено в 10:22
Финансы
Комитет Госдумы поддержал запрет на уличные табло курсов валют
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправку к законопроекту о валютных операциях для резидентов, согласно которой банкам запретят размещать электронные табло курсов валют вне стен банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.
Обновлено в 13:11
Экономика
Дмитрий Рогозин стал председателем совета директоров Фондсервисбанка
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назначен председателем совета директоров Фондсервисбанка, обслуживающего предприятия космической отрасли России, говорится в сообщении госкорпорации.
Обновлено в 10:50
Экономика
Экспобанк Игоря Кима купил 15% СДМ-банка
Экспобанк Игоря Кима стал владельцем 15% акций СДМ-банка.
Обновлено в 11:49
Экономика
ФАС изучает неучастие «Роснефти» в биржевых торгах топливом
Федеральная антимонопольная службы (ФАС) России изучает ситуацию с неучастием "Роснефти" в биржевых торгах топливом, но решение еще не принято, сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.
Обновлено в 10:54
Экономика
Предприятия ЖКХ в РФ задолжали энергетикам 200 млрд рублей
На заседании глава правительства отметил, что коммунальщики по состоянию на 1 ноября текущего года задолжали предприятиям энергетики 200 млрд рублей, то есть задолженность увеличилась на 7,4%.
Обновлено в 11:03
Финансы
Международные резервы России снизились на $2,2 млрд
За неделю международные резервы России снизились на $2,2 млрд и на 16 ноября составили $459,3 млрд против $461,5 млрд на 9 ноября.
Обновлено в 13:37
Экономика
Сбербанк: в России застраховано около 15% частных жилых домов
В целом по России страховой защитой обеспечено около 15% частных жилых домов, сообщает Сбербанк со ссылкой на данные, собранные компанией "Сбербанк страхование".
Обновлено в 11:22
Энергетика
Эксперт: энергокомпании не хотят роста тарифов на тепло при новой методике расчета
Энергетические компании не заинтересованы в росте тарифов на тепло при переходе к расчету по принципу "альтернативной котельной", заявила в четверг директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании (СГК) Екатерина Косогова, ее слова передает пресс-служба СГК.
Обновлено в 13:30