Экономика
Единый цифровой профиль россиян протестируют 16 банковАБН 00:49
В единую базу внесут данные паспорта, СНИЛС и ИНН. После введения «Цифрового профиля» все документы можно будет оформлять в электронном виде самостоятельно получать соцуслуги, а также отправлять оформлять кредиты в банках. Пилотный проект планируют запустить в мае этого года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Ашберн
Происшествия
В Китае мужчина устроил взрыв у полицейского участка
Неизвестный мужчина устроил взрыв в одном из полицейских участков в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, в результате инцидента нападавший погиб, три человека пострадали, говорится в заявлении полиции города.
Обновлено в 04:49
Политика
Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
США подтвердили успешный пуск противоспутниковой ракеты Индии
Системы противоракетного предупреждения США зафиксировали запуск индийской ракеты, которая сбила один из спутников, рассказал замкомандующего Космическим командованием генерал-лейтенант Дэвид Томпсон.
Обновлено в 01:31
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Общество
Игорь Артамонов инспектирует липецкие парки
Врио главы региона Игорь Артамонов сегодня проедет по общественным пространствам, которые планируется благоустроить в этом году.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
Происшествия
Сумку с 2 млн рублей отобрали у 80-летней пенсионерки в Москве
В Москве избили и ограбили на 2 млн рублей 80-летнюю пенсионерку.
Обновлено в 04:47
Кино
Анджелина Джоли может сняться в фильме от Marvel
Голливудская дива планирует сыграть роль в кино от режиссера Хлоя Чжао Американская актриса, обладательница премии "Оскар", режиссер и сценарист Анджелина Джоли ведет переговоры о том, чтобы пополнить число актрис киновселенной Marvel, сообщает Regnum.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Юрист из Приморья получил два года условно за репост в Telegram
Житель Приморского края, юрист Дмитрий Третьяков, арестованный год назад по подозрению в призывах к экстремизму после репоста сообщений в Telegram, осужден на два года условно, сообщил в четверг его адвокат Сергей Валиулин.
Обновлено в 04:51
Интернет
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
«Бавария» объявила о переходе Лукаса Эрнандеса из «Атлетико»
Обновлено в 04:16
Космос
США намерены присутствовать на Луне постоянно
Директор НАСА пояснил, что Луна станет тренировочным полигоном для освоения Марса. Своя лунная программа есть и у России.
Обновлено вчера в 18:34
Армия и оружие
Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо
ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
За экс-министра Абызова предложили залог в миллиард рублей
Размер залога, который предложила защита за Абызова, – 1 млрд руб. О готовности внести миллиардный залог заявил предприниматель Роман Троценко, глава AEON Corporation и советник президента "Роснефти" Игоря Сечина.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
В России появится единая военно-строительная компания
«Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.
Обновлено вчера в 05:07
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке
Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
Обновлено в 03:28
Футбол
Моуринью в «Монако» не будет, тренером команды останется Жардим
Информация о возможном назначении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера французского футбольного клуба "Монако" не соответствует действительности, команду продолжит тренировать Леонарду Жардим, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 02:22
Общество
Онищенко объяснил расхождение в зарплатах в башкирском роддоме
Первый зампред комитета по образованию и науке в эфире НСН рассказал, как рассчитываются зарплаты медиков.
Обновлено вчера в 09:45
Финансы
Denizbank может быть продан в первых числах апреля
Глава Denizbank Хакан Эйтс ожидает продажи кредитной организации арабскому Emirates NBD в первых числах апреля, сообщила газета Dunya, которую цитирует Bloomberg.
Обновлено вчера в 02:00
Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Экономика
В России резко подорожали авиабилеты
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направило письмо на имя вице-премьера РФ Максима Акимова, в котором говорится, что цены на авиабилеты в эконом-классе с начала текущего года выросли на 7,5%. Как пишет «Коммерсант», темпы роста стоимости за два месяца 2019 года в три раза выше, чем за весь прошлый год.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Володин назвал самый важный из принятых Госдумой в марте законов
Закон о повышении пенсий малообеспеченных пенсионеров сверх прожиточного минимума является самым важной из принятых депутатами в марте инициатив, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 03:17