Экономика

Единый цифровой профиль россиян протестируют 16 банковАБН 00:49

В единую базу внесут данные паспорта, СНИЛС и ИНН. После введения «Цифрового профиля» все документы можно будет оформлять в электронном виде самостоятельно получать соцуслуги, а также отправлять оформлять кредиты в банках. Пилотный проект планируют запустить в мае этого года.
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Российская газетавчера в 11:22

Россиянам позволят использовать данные Госуслуг для получения кредитов

Фонтанка.Рувчера в 09:40

В Центробанке рассказали детали пилотного проекта по «цифровому профилю»

РИА Новостивчера в 08:13

Крупнейшие банки РФ протестируют «цифровой профиль»

News.ruвчера в 06:58

«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30

ТАССвчера в 06:15

«Пилот» по работе банков и страховщиков с цифровым профилем россиянина запустят в апреле-мае

Интерфаксвчера в 06:04

Цифровой профиль гражданина будут тестировать 16 банков

Банки.рувчера в 05:28
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Транспорт

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Авто

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Происшествия

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Общество

Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.
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Политика

Трамп раскритиковал Мексику из-за нелегалов

Американский глава Дональд Трамп в четверг сообщил о том, что руководство Мексики не принимает необходимых мер для борьбы с потоком нелегальных иммигрантов в Соединенные Штаты.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
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Два корабля НАТО прибудут в порт Одессы

Корабли ВМС Канады и Испании — «Торонто» и «Санта Мария» — из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на представительство альянса на Украине.
Обновлено вчера в 13:22
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Небоскреб загорелся в столице Бангладеш

Обновлено в 06:35
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Новый мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

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Экономика

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Обновлено в 06:01
Политика

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Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
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Автоспорт

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Обновлено в 07:26
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Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.
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11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок

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Истребители США F-35 признали непригодными для войны

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Перевозки между РФ и странами Содружества увеличились на 26,9%, до 585 тыс. человек.
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Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
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