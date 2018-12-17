Армия и оружие

Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет
Известия
00:57

С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит». Фото корабля появилось 15 декабря на «Украинском военном портале».
Известия00:57
с чего всё началось
По данным "Украинского военного портала
", единственный ракетный катер Военно-морского флота (ВМС) Украины "Прилуки" лишился статуса после демонтажа пусковых контейнеров КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит", проведенного в связи с заменой устаревшего вооружения на современное.
Инфорос01:25

Подробнее о событии

Единственный ракетный катер Украины лишился главного оружия

URA.Ru01:37

Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет

Комсомольская правда01:17

С единственного ракетного катера ВМС Украины убрали все контейнеры для ракет

Телеканал 360°01:09

Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет

Известия00:57

Единственный украинский ракетный катер лишился своих ракет

Московский Комсомолец00:55

Единственный ракетный катер украинских ВМС остался без ракет

Life.ru00:55

Единственный ракетный катер Украины остался без ракет

News.ru00:30
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Армия и оружие

Борисов заявил об эффективном использовании «Искандеров» в Сирии

Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора

Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза»

В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Замминистра обороны: в Тартусе будет построен судостроительный завод

Судостроительный завод будет построен российскими специалистами в сирийском Тартусе, заявил заместитель министра обороны России Тимур Иванов, 17 декабря в интервью корреспонденту Коммерсант.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Абхазия и Россия провели совместные маневры

Маневры по организации обороны рубежей от условного противника провели российские и абхазские военные на полигонах Цабал и Нагвалоу в Республике Абхазия, 17 декабря передает пресс-служба Южного военного округа.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие

Пушков оценил намерения США вывести свои войска из Сирии

Российский сенатор Алексей Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter прокомментировал информацию о планах президента Соединенных штатов Дональда Трампа вывести войска из Сирии.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие

В Донбассе произошел бой между ополченцами ДНР и разведчиками ВСУ

Военнослужащие ДНР встретили приближающихся разведчиков огнём из стрелкового оружия, в результате подразделения ВСУ вынуждены были отступить.
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие

В Новосибирск привезли трофейное оружие сирийских террористов

«В Новосибирске покажут более 40 образцов оружия, изъятого у боевиков в ходе освобождения правительственными войсками при поддержке Вооруженных Сил России территории Сирии от террористов», — цитирует РИА Новости пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие

В Минобороны Украины сообщили о проверке готовности ПВО в Донбассе

В украинском Минобороны сообщили, что проверка показала готовность подразделений ПВО «быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха».
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Власти Идлиба заявили о готовности боевиков сложить оружие

Обновлено в 02:35
Армия и оружие

На воронежский полигон съехались более 300 снайперов

На специализированном полигоне в Воронежской области собралось более 300 военнослужащих из Висленской и Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

Разбившийся Су-27 оказался одним из самых новых на вооружении ВСУ

Известно, что самолет Су-27 с бортовым номером 55, потерпевший катастрофу в Житомирской области, был выпущен в 1987 году.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие

Около 82 тысяч российских военных обеспечили жильем за пять лет

Представитель оборонного ведомства напомнил, что в 2013 году в России было 82 тысячи военнослужащих, которые не были обеспечены жильем.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Иранский генерал случайно застрелился во время чистки пистолета

Как сообщает YnetNews со ссылкой на отчет на сайте, генерал случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета.
Обновлено в 03:33
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В КНР обсуждается появление палубного варианта истребителя пятого поколения J-31

Обновлено в 00:26
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