с чего всё началось

С единственного украинского ракетного катера ВМС «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит». Фото корабля появилось 15 декабря на «Украинском военном портале».

Армия и оружие Армия и оружие Борисов заявил об эффективном использовании «Искандеров» в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Россия рассказала о плане на случай выхода США из ракетного договора Россия рассматривает выход США из Договора о ракетах средней и малой дальности при планировании боевого применения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Армия и оружие Армия и оружие В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза» В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Замминистра обороны: в Тартусе будет построен судостроительный завод Судостроительный завод будет построен российскими специалистами в сирийском Тартусе, заявил заместитель министра обороны России Тимур Иванов, 17 декабря в интервью корреспонденту Коммерсант.

Армия и оружие Армия и оружие Абхазия и Россия провели совместные маневры Маневры по организации обороны рубежей от условного противника провели российские и абхазские военные на полигонах Цабал и Нагвалоу в Республике Абхазия, 17 декабря передает пресс-служба Южного военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие Пушков оценил намерения США вывести свои войска из Сирии Российский сенатор Алексей Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter прокомментировал информацию о планах президента Соединенных штатов Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие В Донбассе произошел бой между ополченцами ДНР и разведчиками ВСУ Военнослужащие ДНР встретили приближающихся разведчиков огнём из стрелкового оружия, в результате подразделения ВСУ вынуждены были отступить.

Армия и оружие Армия и оружие В Новосибирск привезли трофейное оружие сирийских террористов «В Новосибирске покажут более 40 образцов оружия, изъятого у боевиков в ходе освобождения правительственными войсками при поддержке Вооруженных Сил России территории Сирии от террористов», — цитирует РИА Новости пресс-службу Центрального военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны Украины сообщили о проверке готовности ПВО в Донбассе В украинском Минобороны сообщили, что проверка показала готовность подразделений ПВО «быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха».

Армия и оружие Армия и оружие Власти Идлиба заявили о готовности боевиков сложить оружие

Армия и оружие Армия и оружие На воронежский полигон съехались более 300 снайперов На специализированном полигоне в Воронежской области собралось более 300 военнослужащих из Висленской и Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие Разбившийся Су-27 оказался одним из самых новых на вооружении ВСУ Известно, что самолет Су-27 с бортовым номером 55, потерпевший катастрофу в Житомирской области, был выпущен в 1987 году.

Армия и оружие Армия и оружие Около 82 тысяч российских военных обеспечили жильем за пять лет Представитель оборонного ведомства напомнил, что в 2013 году в России было 82 тысячи военнослужащих, которые не были обеспечены жильем.

Армия и оружие Армия и оружие Иранский генерал случайно застрелился во время чистки пистолета Как сообщает YnetNews со ссылкой на отчет на сайте, генерал случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета.