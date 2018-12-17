с чего всё началось

С единственного украинского ракетного катера ВМС "Прилуки" демонтировали пусковые контейнеры КТ-97 для противокорабельных ракет П-15 "Термит". Фото корабля появилось 15 декабря в нескольких украинских СМИ.

Армия и оружие Армия и оружие Юрий Борисов рассказал о применении российской военной техники в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Командующий РВСН: Россия примет меры в случае выхода США из ДРМСД США желают нейтрализовать стратегические ядерные силы России, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Армия и оружие Армия и оружие В Турции осудили реакцию США на готовящуюся операцию в Сирии Соединённые Штаты не смогут помешать Турции провести операцию в районах Сирии к востоку от Евфрата, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

Армия и оружие Армия и оружие В Казахстан вылетела группа Минобороны РФ по встрече «Союза» В Казахстан вылетела поисково-спасательная группировка Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Россия построит в сирийском Тартусе судостроительный завод

Армия и оружие Армия и оружие Абхазия и Россия провели совместные маневры Маневры по организации обороны рубежей от условного противника провели российские и абхазские военные на полигонах Цабал и Нагвалоу в Республике Абхазия, 17 декабря передает пресс-служба Южного военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие Оружие сирийских террористов покажут на выставке в Новосибирске Оружие, изъятое у боевиков в ходе вооружённого конфликта в Сирии, покажут на выставке в Новосибирске и Бердске, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие В Донбассе произошел бой между ополченцами ДНР и разведчиками ВСУ Военнослужащие ДНР встретили приближающихся разведчиков огнём из стрелкового оружия, в результате подразделения ВСУ вынуждены были отступить.

Армия и оружие Армия и оружие Разработчик подлодок типа «Борей» сравнил его с «Вирджинией» Российская стратегическая подлодка проекта 955 "Борей" производит в два раза меньше шума, чем американская многоцелевая подлодка типа "Вирджиния", заявил гендиректор Курчатовского института, участвовавшего в разработке АПЛ, Александр Благов на круглом столе "Подводный флот на защите национальных интересов России".

Армия и оружие Армия и оружие Канада не исключила отмены крупного военного контракта с Эр-Риядом Оттава рассматривает возможность отмены контракта на поставку военной техники Эр-Рияду из-за убийства журналиста саудовского происхождения Джамаля Хашокджи, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Армия и оружие Армия и оружие Власти Идлиба заявили о готовности боевиков сложить оружие

Армия и оружие Армия и оружие На воронежский полигон съехались более 300 снайперов На специализированном полигоне в Воронежской области собралось более 300 военнослужащих из Висленской и Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие SANA: не менее 17 человек погибли при ударе коалиции США по Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Около 82 тысяч российских военных обеспечили жильем за пять лет Представитель оборонного ведомства напомнил, что в 2013 году в России было 82 тысячи военнослужащих, которые не были обеспечены жильем.