Армия и оружие
Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракет
Единственный ракетный катер ВМС Украины остался без ракетНезависимое телевидение Севастополя03:41
С единственного украинского ракетного катера ВМС "Прилуки" демонтировали пусковые контейнеры КТ-97 для противокорабельных ракет П-15 "Термит". Фото корабля появилось 15 декабря в нескольких украинских СМИ.
Независимое телевидение Севастополя03:41
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с чего всё началось
По данным "Украинского военного портала", единственный ракетный катер Военно-морского флота (ВМС) Украины "Прилуки" лишился статуса после демонтажа пусковых контейнеров КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит", проведенного в связи с заменой устаревшего вооружения на современное.Инфорос01:25
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