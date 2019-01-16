Футбол

Единственный претендентом на пост главы РФС остался ДюковМИР 24 07:41

Председатель правления «Газпром нефти» и председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков остался единственным зарегистрированным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом говорится в пресс-релизе избиркома РФС.
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Предправления «Газпром нефти» и председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков — единственный зарегистрированный кандидат на пост главы Российского футбольного союза (РФС), говорится
 на сайте союза.
РБК06:06

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Александр Валерьевич Дюков
Российский менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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