Общество
Депутат от Единой России Леонид Огуль заявил, что пенсионная реформа, законодательно оформленная в этом году, устранила несправедливость, установившуюся с советского времени. Об этом сообщает агентство «Красная Весна».
Инвест-Форсайт29.12.18 в 03:49
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Происшествия
Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве
Обновлено вчера в 18:37
Происшествия
МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.
Обновлено в 02:13
Хоккей
Российская молодежка обыграла канадцев на ЧМ по хоккею
Обновлено в 02:47
Происшествия
Под завалами дома в Магнитогорске обнаружили тела еще троих погибших
Спасатели обнаружили тела еще троих погибших под завалами жилого дома в Магнитогорске. Пока извлечь их не представляется возможным.
Обновлено вчера в 12:38
Космос
Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом
Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы.
Обновлено в 01:05
Происшествия
МЧС уточнило данные о погибших при пожаре в Орске
Ранее стало известно, что утром во вторник, 1 января, в жилом доме в Орске по улице Салтыкова-Щедрина произошел пожар, в результате которого погибли семь человек.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Челябинской области объявлен траур по погибшим в Магнитогорске
Обновлено в 03:10
Происшествия
Найдено тело восьмого погибшего от взрыва в Магнитогорске
Спасатели обнаружили среди обломков здания в Магнитогорске восьмого погибшего. На месте катастрофы работает психологическая служба.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Уточнено число пропавших после обрушения дома в Магнитогорске
ГУ МЧС по Челябинской области уточнило число пропавших людей после обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено в 00:49
Политика
Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского
Обновлено в 01:12
Армия и оружие
Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка
Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.
Обновлено в 03:11
Кино
Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:42
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Общество
В России стартовала пенсионная реформа
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Хоккей
Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2019
Обновлено в 00:59
Хоккей
Костин – о симуляции Комтуа: он в цирке работал или друг Неймара
Костин был наказан за толчок клюшкой, а Комтуа — за симуляцию.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика
Ставка НДС выросла до 20 процентов
Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 00:27
Культура
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
Обновлено вчера в 09:51
Экономика
В России вступает в силу конвенция о социальном обеспечении
В России с 1 января вступает в силу конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).
Обновлено в 00:33
Спорт
В США призвали лишить РУСАДА статуса
Руководитель Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал немедленно лишить статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за сорванного дедлайна, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:02
Хоккей
Валерий Брагин: «Сделали подарок России»
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после матча группового турнира МЧМ-2019 против Канады (2:1) отметил, что команда поздравила страну с Новым годом.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем
Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие
NYT: Трамп продлил до четырех месяцев срок вывода войск США из Сирии
Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Первые посетители эвакуированы с неисправного аттракциона во Франции
Спасатели во французском городе Ренн смогли эвакуировать двух человек с аттракциона, который остановился на высоте около 60 м.
Обновлено вчера в 23:46