Экономика
Медведев заявил о выделении 94 млрд рублей субсидий Дальнему ВостокуLife.ru вчера в 23:51
В ближайшие три года из бюджета РФ будет выделено более 94 млрд рублей в виде субсидий для поддержки Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Мы рассчитываем на конкретные результаты от вложений федерального бюджета. Иного и быть не может. Есть точные показатели - до 2021 года должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры.
— Дмитрий Медведев, российский политикИнтерфакс - Россия вчера в 21:02
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Размер единой субсидии дальнему востоку на ближайшие три года составит более 94 млрд рублей - Медведев (Версия 2)
Интерфакс - Россиявчера в 21:04
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Политика
Медведев прилетел на курильский остров Итуруп
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Экономика
Какие изменения ждут россиян с августа 2019 года
С выходом новых законов жизнь россиян меняется. С 1 августа в стране произойдут новшества, которые важны для многих.
Обновлено вчера в 03:56
Экономика
Медведев оценил ситуацию с подрядчиками
Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика
Минобороны повысит выплаты контрактникам на 50%
Обновлено вчера в 12:20
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 15:10
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» согласовал контракт с разыгрывающим Калниетисом
Разыгрывающий сборной Литвы Мантас Калниетис станет вторым новичком краснодарского «Локомотива-Кубань» в это межсезонье.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Названы регионы с самым большим числом абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы
Напомним, в первом матче в Туле "Арсенал" проиграл со счётом 0:1. Таким образом, тульский клуб вылетел из розыгрыша Лиги Европы.
Обновлено в 00:17
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено вчера в 08:51
Политика
Трамп объявил о пошлинах на товары из Китая стоимостью $300 млрд
«США начнут с 1 сентября вводить небольшой дополнительный тариф в размере 10% на оставшиеся 300 миллиардов долларов товаров и продуктов, поступающих из Китая в нашу страну», — сообщил Трамп.
Обновлено вчера в 14:33
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела звезда с чудовищной скоростью
Звезда S5-HVS1 несётся с чудовищной скоростью около 1700 километров в секунду, что в шестьдесят раз быстрее, чем скорость вращения нашей планеты вокруг Солнца.
Обновлено в 00:45
Политика
Экс-премьер Украины заявил, что киевские власти могут «доиграться»
Правительство Украины в попытках осуществить недостижимые для слабой экономики страны вещи могут "доиграться".
Обновлено в 00:52
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
Кондолиза Райс призвала Украину жить в мире с Россией
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Украину жить в мире со своим российским соседом.
Обновлено в 01:26
Политика
Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей
В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Отмечается, что теперь женщины, достигшие 21 года, смогут самостоятельно получать паспорт для вылета за границу без согласия опекуна мужского пола.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
В России хотят торговать данными автовладельцев
В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уже ведется разработка ряда актов международного и национального уровня, направленных на создание нового высокотехнологичного рынка транспортных средств, использующих «большие данные» (Big Data).
Обновлено вчера в 19:20
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
В Нидерландах ввели запрет на ношение никаба в общественных местах
В Нидерландах вступил в силу запрет на ношение бурки и никаба в общественных местах.
Обновлено вчера в 10:16
Общество
Для борьбы с лесными пожарами в Сибири искусственно вызовут дожди
Обновлено вчера в 08:19
Футбол
«Барселона» предложила Пуйолю пост спортивного директора
Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании по футболу Карлес Пуйоль может занять пост спортивного директора "Барселоны", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено вчера в 12:42
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Авто
Toyota выпустит новый RAV4 с другим названием и дизайном
Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21