Экономика
Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три годаРБК вчера в 23:01
Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, «значительные» средства должны пойти на «самые важные направления» для жителей каждой отдельной территории.
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Мы рассчитываем на конкретные результаты от вложений федерального бюджета. Иного и быть не может. Есть точные показатели - до 2021 года должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры.
— Дмитрий Медведев, российский политикИнтерфакс - Россия вчера в 21:02
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Размер единой субсидии дальнему востоку на ближайшие три года составит более 94 млрд рублей - Медведев (Версия 2)
Интерфакс - Россиявчера в 21:04
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Спорт
Губанова: Загитова не заслужила золотую медаль
Обновлено вчера в 16:54
Футбол
«ПСЖ» пытался перехватить Малкома у «Зенита»
Обновлено в 05:57
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт
Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет и обсудить это предложение на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.
Обновлено вчера в 10:29
Футбол
«Сочи» отказался от услуг Комличенко
Согласно источнику, клуб обдумывал его трансфер этим летом, но в конечном итоге отказался от сделки.
Обновлено в 06:13
Политика
В Совфеде отреагировали на прекращение действия ДРСМД
Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал официальное прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 2 августа.
Обновлено в 06:26
Финансы
Курс евро поднялся до 72 рублей
Курс евро в ходе торгов поднялся до отметки в 72 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На Ямале двое рабочих обгорели на строительной площадке
На Ямале двое рабочих получили тяжёлые ожоги на строительном участке в Пуровском районе.
Обновлено в 06:25
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Общество
Префектура ЦАО отказала в проведении пикетов на нескольких площадках Москвы 3 августа
Обновлено в 05:56
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
На Урале в ДТП на трассе M5 сгорели грузовик и легковушка
По данным ГИБДД, водитель Honda скончался на месте происшествия еще до приезда врачей, водитель грузовика госпитализирован.
Обновлено в 05:35
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Игры
Казино в Grand Theft Auto Online привлекло рекордное число игроков
Обновление The Diamond Casino & Resort для Grand Theft Auto Online привлекло в игру рекордное количество игроков.
Обновлено в 06:18
Политика
В правительстве РФ ответили на недовольство Японии поездкой Медведева
Протесты Японии из-за поездок российских чиновников на Курильские острова не вызывают беспокойства у правительства России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 04:36
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Финансы
Денежная база в России снизилась с 19 по 26 июля на 108,5 млрд рублей
На 19 июля денежная база в России равнялась 10547,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,03%, или на 108,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:08
Технологии
Жителей России предупредили о мошенниках на YouTube
Эксперты рассказали об опасностях, подстерегающих жителей России в интернете.
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Футбол
«Барселона» снизила цену на Коутиньо
Как сообщает Marca, сине-гранатовые снизили свои финансовые запросы и теперь готовы отпустить 27-летнего футболиста за € 100 млн.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
СМИ сообщили о планах Пентагона испытать новую ракету
Американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».
Обновлено в 06:24
Наука
Ученые выделили ряд упражнений, помогающих похудеть
В ходе массового исследования жителей Тайваня ученые выделили упражнения, помогающие сбросить вес тем людям, у которых есть генетическая предрасположенность к ожирению.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет
Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.
Обновлено в 03:42
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Запорожье убили преемника Япончика — Лёню Хитрого
В четверг, 1 августа, во дворе частного дома в Запорожье убили вора в законе Алексея Петрова (Петрик, Лёня Хитрый).
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Елена Малышева впервые рассказала о том, как победила рак
На днях 58-летняя звезда впервые заговорила о собственном здоровье и призналась, что три года назад у нее обнаружили онкологию.
Обновлено в 06:18
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02