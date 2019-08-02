Экономика
Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три годаРБК вчера в 23:01
Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, «значительные» средства должны пойти на «самые важные направления» для жителей каждой отдельной территории.
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Мы рассчитываем на конкретные результаты от вложений федерального бюджета. Иного и быть не может. Есть точные показатели - до 2021 года должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры.
— Дмитрий Медведев, российский политикИнтерфакс - Россия вчера в 21:02
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Размер единой субсидии дальнему востоку на ближайшие три года составит более 94 млрд рублей - Медведев (Версия 2)
Интерфакс - Россиявчера в 21:04
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Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая
"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено 31 июля в 21:06
Футбол
Российская премьер-лига не стала переносить матч «Спартак» – «Динамо»
Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена".
Обновлено 31 июля в 11:31
Политика
СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
Обновлено 31 июля в 08:37
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт
Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет и обсудить это предложение на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Экс-госсекретарь США Райс призвала украинцев жить в мире с Россией
Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала украинцев "не отторгать россиян", Украине стоит жить в мире со своим российским соседом.
Обновлено в 01:12
Здоровье
Минздрав нашел самую медленную скорую помощь в России
«Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в %: более 60 минут — Томская область (10,34), Самарская область (10,13) Тверская область (9,44)», — указано в сборнике.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Мигрант убил казаха мечом на улице в Германии
По словам очевидцев, араб набросился на мужчину после громкой ссоры, и начал наносить многочисленные удары продолговатым предметом.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
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Шоу-бизнес
Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото
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Происшествия
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Хоккей
«Сент-Луис» подписал контракт с российским форвардом Александровым
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Обновлено в 01:54
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту видеокамер на дорогах
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Обновлено 31 июля в 06:00
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Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
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