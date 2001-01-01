Экономика

Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три годаРБК вчера в 23:01

Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, «значительные» средства должны пойти на «самые важные направления» для жителей каждой отдельной территории.
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