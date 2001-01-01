Экономика
Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три годаРБК вчера в 23:01
Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, «значительные» средства должны пойти на «самые важные направления» для жителей каждой отдельной территории.
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Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
Обновлено вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке
Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского
В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Политика
СМИ узнали о новых санкциях США против России по делу Скрипалей
Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В Сургуте неизвестный с ножом убил полицейского
Сержант полиции Ильмир Ханов погиб в результате нападения неизвестного с ножом в Сургуте Тюменской области.
Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие
Авиация Минобороны начала тушить пожары в Сибири
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Новый Renault Duster получил более экономичный мотор
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено вчера в 10:02
Экономика
Медведев пожаловался на «доставшую» его ситуацию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено в 00:10
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Эксперты обнаружили новый способ мошенничества в интернете через платную рекламу на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 22:28
Футбол
«Спартак» согласовал с АЗ переход Тила
Московский "Спартак" договорился с нидерландским клубом АЗ о переходе полузащитника Гуса Тила, сообщает azfanpage.nl.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие
США упросили «Талибан» отпустить американские войска
Представители США заявили о достижении договоренности с представителями запрещенного в России движения «Талибан» о выводе войск из Афганистана, сообщает накануне The Washington Post.
Обновлено вчера в 23:47
Космос
NASA обнаружило ближайшую к Земле пригодную для жизни планету
Обновлено вчера в 10:31
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено вчера в 00:36
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
Обновлено вчера в 06:42
Общество
2 августа православные Твери отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 16:26
Общество
Для борьбы с лесными пожарами в Сибири искусственно вызовут дожди
Обновлено вчера в 08:19
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
Обновлено вчера в 09:37
Общество
S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Наука
Штаммы-«камикадзе» и ошибки, стоящие паразитам жизни
Ошибки, совершаемые паразитами, и грибы-«камикадзе» Стратегия большинства природных линий энтомопатогенных грибов направлена на то, чтобы убить хозяина, полностью заполнить его тело гифами (нитевидными образованиями), после чего снова прорасти через кутикулу, но уже в обратную сторону, и дать дочернее поколение спор, таким образом продолжив свой «род».
Обновлено 30 июля в 09:29
Экономика
Кредитование малого бизнеса выросло в России
Объемы кредитования малого и среднего бизнеса на востоке России в I квартале 2019 года увеличивались со скоростью, значительно опережающей темпы общероссийского прироста.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа
Обновлено вчера в 14:48
Шоу-бизнес
«Достояние!»: Николаев поделился уникальным снимком российских звезд
Сам же Игорь Николаев прописал снимок просто: «Компашка!».
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
МЧС начало розыск десяти туристов, пропавших в Белом море
Обновлено вчера в 04:34
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о высоких рисках заражения бешенством
В Роспотребнадзоре добавили, что в последние годы в РФ появляются новые очаги бешенства в дикой природе, увеличивается популяция безнадзорных собак и кошек в населенных пунктах.
Обновлено вчера в 00:23
Политика
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая
"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Москва предложила Соединённым Штатам и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности.
Обновлено вчера в 19:23