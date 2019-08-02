Мы рассчитываем на конкретные результаты от вложений федерального бюджета. Иного и быть не может. Есть точные показатели - до 2021 года должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры.

Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, «значительные» средства должны пойти на «самые важные направления» для жителей каждой отдельной территории.

Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года

Политика Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Здоровье Минздрав назвал регионы, где рак чаще выявляют на поздней стадии Среди всех регионов РФ в некоторых злокачественные опухолевые заболевания в значительной доле случаев выявляли уже на четвертой стадии.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Политика Китай опротестовал выход США из ДРСМД Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Шоу-бизнес Александр Цекало и его молодая жена Дарина Эрвин планируют ребенка В угоду жене артист начал больше путешествовать, регулярно баловать ее дорогими украшениями, он даже похудел на 10 килограммов, чтобы порадовать молодую избранницу.У Александра Цекало уже есть трое детей от предыдущих браков: 19-летняя Ева от Лолиты Милявской, а также 10-летняя Александра и 7-летний Михаил от Виктории Галушки, но похоже, что шоумен не собирается останавливаться на достигнутом.

Транспорт ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин ГИБДД выступила с официальным заявлением, в котором предупредила об аннулировании регистрации автомобилей, чьи владельцы отказались убирать тонировку.

Кино Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Финансы Курс рубля резко снизился Резкое снижение курса российской валюты происходит на фоне пошлин, введенных США против Китая.

Технологии Delivery Club обвинили в нарушении лицензионных прав Согласно материалам суда, претензия истца заключается в том, что Delivery Club использует его изобретение без заключения лицензионного договора.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить десятилетний газовый контракт Дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить контракт на транзит газа на 10 лет и обсудить это предложение на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.

Здоровье Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Происшествия Шесть взрывов прогремели в Бангкоке Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.

Армия и оружие СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Армия и оружие «Туполев» создаст транспортный самолет на замену Ан-12 Компания «Туполев» планирует создать средний военно-транспортный самолет, чтобы заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов.

Политика Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.

Политика Системы бронирования авиабилетов перенесут серверы в Россию Ранее, 26 июля, в Госдуму внесли законопроект, который предлагает обязать значимые информационные ресурсы размещать свои технические средства и базы данных на территории России.

Культура Первое издание книги о Гарри Поттере продали за $40 тысяч Раритетное первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", ранее купленное за один фунт, ушло с молотка за 28 тысяч 500 фунтов.

Здоровье Минздрав назвал регионы с самым долгим ожиданием скорой помощи Доля приезда бригад скорой помощи через 60 минут в Томской области составила 10,34%, в Самарской области — 10,13%, в Тверской области — 9,44%, передает агентство.

Театры Армен Джигарханян вернулся в театр после долгого перерыва Сегодня в московском театре под руководством Армена Джигарханяна начался новый сезон.

Здоровье Минздрав устранил дефицит лекарств для больных ВИЧ Согласно информации, в несколько субъектов страны, где препаратов для лечения ВИЧ-больных попросту не хватало, были отправлены лекарства на два месяца вперед.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.