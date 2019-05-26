Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»Газета.Ru 19:58

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, инцидент произошел в кабинете Зайцева и попал на видео.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Глава района Хакасии напал на журналиста «России 24»

Коммерсантъ18:25

В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»

РБК17:19

В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста

РИА Новости15:57

«Единая Россия» извинилась за действия чиновника, напавшего на журналиста ВГТРК

Вести.Ru17:15

В Хакасии глава района напал на журналиста канала «Россия 24»

Хакасия09:36

Глава Ширинского района напал во время интервью на журналистов канала Россия 24

Московский Комсомолец Хакасия02:31

В Хакасии глава района напал на журналиста федерального телеканала

Шанс (г. Абакан)00:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Экономика

Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у российских граждан

Депутат отметил, что в Европе торговые сети используют автоматы, которые измельчают пластик и стекло, после чего они направляются на переработку.
Обновлено в 18:40
Футбол

Де Росси провел прощальный матч за «Рому»

Обновлено в 17:10
Авто

Опубликованы рендеры конкурента Hyundai Creta от Tata

Накануне в Сети были опубликованы первые рендеры этого автомобиля, судя по которым дизайн кроссовера будет спроектирован с визуальными решениями, которые применялись в Harrier и хэтчбеке Altroz.
Обновлено в 03:06
Политика

Пучдемона избрали в Европарламент

В Европарламент прошел Ориол Жункерас, которому предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года и дальнейшим провозглашением независимости региональным парламентом.
Обновлено в 18:15
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Происшествия

В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева

Обновлено в 15:03
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено в 16:42
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие

Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео

Появилось видео первого полета истребителя ВВС США F-16 в "пиксельной" голубой окраске, характерной для российского самолета пятого поколения Су-57.
Обновлено в 06:14
Происшествия

К западу от Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Обновлено в 18:03
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Футбол

Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада

Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
Обновлено в 13:44
Гаджеты

Samsung предлагает обменять смартфоны Huawei на Galaxy S10

Каким спросом пользуется данное предложение неизвестно, но стоит отметить, что в Индии Amazon устроила большую распродажу смартфонов Huawe и Honor.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково

Обновлено в 13:15
Политика

Партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании

Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент, состоявшихся в Великобритании 23 мая.
Обновлено в 17:55
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

В Москве резко подорожали полисы ОСАГО

На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Обновлено в 17:00
Космос

В ночном небе над Астраханью заметили загадочную колонну

Жители Астрахани наблюдали в небе серию звезд, которые летели друг за другом.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Польше сгорел пассажирский автобус из Киева

Пассажирский автобус, следовавший из Киева в Прагу полностью сгорел во время движения по автостраде, пострадавших нет.
Обновлено в 09:48
Общество

Чиновники смогут получать надбавки за наставничество

Российские чиновники могут начать получать новую надбавку к зарплате — за наставничество.
Обновлено в 13:00
Общество

Москва стала лидером по социальным расходам

У лидеров рейтинга, Москвы и Санкт-Петербурга, объем скорректированных социальных расходов превышает 80 тысяч рублей на человека.
Обновлено в 17:36
Кино

Джеймс Макэвой ушёл из «Людей Икс»

Обновлено в 20:04
Хоккей

Василевский вошёл в символическую сборную ЧМ-2019

Вратарь сборной России Андрей Василевский попал в символическую сборную чемпионата мира по хоккею — 2019.
Обновлено в 16:56
Футбол

«Аталанта» впервые сыграет в Лиге чемпионов

Впервые в истории "Аталанта" из Бергамо сыграет в Лиге чемпионов. Чемпион Италии определился задолго до финиша.
Обновлено в 18:29
Происшествия

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Гаджеты

Флагманский слайдер Honor Magic 2 очень сильно подешевел

Обновлено в 03:22
Политика

На Украине оценили экономические потери от противостояния с Россией

Киев несет огромные экономические убытки от конфликта с Россией, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 18:46
Происшествия

В гипермаркете в Ростове рухнул потолок

Обновлено в 15:10
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено в 12:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное