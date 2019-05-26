Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»Газета.Ru 19:58
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, инцидент произошел в кабинете Зайцева и попал на видео.
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Глава Ширинского района напал во время интервью на журналистов канала Россия 24
Московский Комсомолец Хакасия02:31
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