Экономика

Еда подорожала в России на 3,1%МР7.ру вчера в 13:12

Значительно дороже за первый квартал года стали овощи и фрукты. Продукты питания за первый квартал 2019 года подорожали в России на 3,1%. За это же время в Европе цены увеличились на 1%. Такие данные приводит Росстат.
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Росстат заявил о значительном росте цен на продукты

Взгляд.рувчера в 13:12

В России подорожала еда

Lenta.ruвчера в 12:28

Росстат: продукты питания в марте подорожали на 0,6%

News.ruвчера в 09:22

Еда в России за первый квартал 2019 года подорожала на 3,1%

Говорит Москвавчера в 13:57

Продукты питания в РФ в I квартале дорожали в 3,1 раза быстрее, чем в ЕС

Интерфаксвчера в 09:20

Продукты питания в РФ в марте подорожали на 0,6%, в ЕС подешевели на 0,2% - Росстат

Финмаркетвчера в 09:16

Цены на продукты питания в России выросли за март, а в ЕС — снизились

Росбалтвчера в 11:59
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву шантажисткой и «проституткой»

Обновлено в 05:28
Транспорт

Для водителей с детьми могут снизить допустимую скорость

Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой снизить для всех водителей, которые перевозят в своих автомобилях детей, предельно допустимую скорость.
Обновлено вчера в 10:03
Общество

В России продолжительность жизни достигла исторического максимума

Обновлено в 06:58
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Гаджеты

Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона

Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Политика

Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Энергетика

Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам

Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Происшествия

МВД завершило расследование «кокаинового дела»

МВД завершило расследование уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, об этом сообщил адвокат одного из фигурантов.
Обновлено в 07:08
Наука

Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека

Обновлено в 07:31
Политика

Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским

Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Культура

Умер французский рок-музыкант Дик Риверс

В среду, 24 апреля, в возрасте 74 лет скончался французский музыкант Дик Риверс.
Обновлено в 07:18
Общество

СМИ сообщили, что курганских студентов «сгоняют» в «Бессмертный полк»

Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

На Обводном «КамАЗ» насмерть сбил девушку на самокате

Обновлено в 06:59
Финансы

ВТБ разрешил пополнять карты других банков в своих банкоматах

Клиенты всех российских банков теперь могут вносить наличные на свои карты через банкоматы ВТБ, сообщил банк.
Обновлено в 08:01
Гаджеты

В iFixit объяснили, почему выходят из строя экраны Samsung Galaxy Fold

Обновлено в 07:20
Политика

СБУ сообщила о появлении на Украине «сепаратистских опросов»

Служба безопасности Украины (СБУ) обеспокоена появлением на Украине анонимных опросов, участникам которых предлагается ответить на вопрос о том, как они относятся к возможности выхода того или иной области из состава страны.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В Омске школьник получил тяжелую травму, пытаясь перелезть через забор

В Омске 12-летний мальчик перелазил через металлический забор, огораживающий территорию гимназии, и получил тяжёлую травму живота.
Обновлено в 07:26
Экономика

Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года

«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Авто

Aston Martin представил самый быстрый в своей истории кабриолет

Дебютировавший как самый быстрый кабриолет, когда-либо сделанный Aston Martin, DBS Superleggera Volante оснащен 5,2-литровым V12 с турбонаддувом мощностью 715 л.с. и с крутящим моментом в 900 Нм.
Обновлено в 01:23
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Экономика

Резервный фонд правительства пополнится на 2,9 млрд рублей

"Минфину России внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 2 млрд 901 млн 623,9 тыс. рублей", - сказано в документе.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Общество

Россиянам разрешили жарить шашлыки на природе

В МЧС России разрешили жителям страны жарить шашлыки на природе при условии соблюдения мер безопасности.
Обновлено в 06:14
Спорт

Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Обновлено в 06:13
Происшествия

Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к Ив Роше

Все изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу Ив Роше незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию.
Обновлено в 05:44
Политика

Боярский назвал шляпу Ким Чен Ына изысканной и романтичной

Актёр счел, что выбор шляпы в качестве головного убора сделало образ главы Северной Кореи романтичным и придало ему шарм, поскольку поклон со шляпой будет более изысканным, чем без нее.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
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