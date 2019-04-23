Экономика
Еда подорожала в России на 3,1%МР7.ру вчера в 13:12
Значительно дороже за первый квартал года стали овощи и фрукты. Продукты питания за первый квартал 2019 года подорожали в России на 3,1%. За это же время в Европе цены увеличились на 1%. Такие данные приводит Росстат.
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Продукты питания в РФ в марте подорожали на 0,6%, в ЕС подешевели на 0,2% - Росстат
Финмаркетвчера в 09:16
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Транспорт
Для водителей с детьми могут снизить допустимую скорость
Глава ГИБДД Михаил Черников выступил с инициативой снизить для всех водителей, которые перевозят в своих автомобилях детей, предельно допустимую скорость.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Политика
Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Энергетика
Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам
Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Происшествия
МВД завершило расследование «кокаинового дела»
МВД завершило расследование уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, об этом сообщил адвокат одного из фигурантов.
Обновлено в 07:08
Наука
Утраченная в ходе эволюции кость была найдена в теле человека
Обновлено в 07:31
Политика
Кремль раскрыл тактику Путина в отношениях с Зеленским
Президент России Владимир Путин будет выстраивать линию отношений с Киевом с учетом заявлений и действий победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:40
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Культура
Умер французский рок-музыкант Дик Риверс
В среду, 24 апреля, в возрасте 74 лет скончался французский музыкант Дик Риверс.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
На Обводном «КамАЗ» насмерть сбил девушку на самокате
Обновлено в 06:59
Финансы
ВТБ разрешил пополнять карты других банков в своих банкоматах
Клиенты всех российских банков теперь могут вносить наличные на свои карты через банкоматы ВТБ, сообщил банк.
Обновлено в 08:01
Политика
СБУ сообщила о появлении на Украине «сепаратистских опросов»
Служба безопасности Украины (СБУ) обеспокоена появлением на Украине анонимных опросов, участникам которых предлагается ответить на вопрос о том, как они относятся к возможности выхода того или иной области из состава страны.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Омске школьник получил тяжелую травму, пытаясь перелезть через забор
В Омске 12-летний мальчик перелазил через металлический забор, огораживающий территорию гимназии, и получил тяжёлую травму живота.
Обновлено в 07:26
Экономика
Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года
«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Авто
Aston Martin представил самый быстрый в своей истории кабриолет
Дебютировавший как самый быстрый кабриолет, когда-либо сделанный Aston Martin, DBS Superleggera Volante оснащен 5,2-литровым V12 с турбонаддувом мощностью 715 л.с. и с крутящим моментом в 900 Нм.
Обновлено в 01:23
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Экономика
Резервный фонд правительства пополнится на 2,9 млрд рублей
"Минфину России внести в установленном порядке в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2019 год изменения, предусматривающие увеличение объема резервного фонда правительства Российской Федерации на 2 млрд 901 млн 623,9 тыс. рублей", - сказано в документе.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Общество
Россиянам разрешили жарить шашлыки на природе
В МЧС России разрешили жителям страны жарить шашлыки на природе при условии соблюдения мер безопасности.
Обновлено в 06:14
Спорт
Умер олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов
Обновлено в 06:13
Происшествия
Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к Ив Роше
Все изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу Ив Роше незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию.
Обновлено в 05:44
Политика
Боярский назвал шляпу Ким Чен Ына изысканной и романтичной
Актёр счел, что выбор шляпы в качестве головного убора сделало образ главы Северной Кореи романтичным и придало ему шарм, поскольку поклон со шляпой будет более изысканным, чем без нее.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55