Экономика
EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в РоссиюРБК 00:02
Значительно уменьшилось и количество проектов из Великобритании — с восьми в 2017 году до двух в 2018-м. В результате Россия заняла девятое место в топ-10 европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций, указывает EY.
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Наука
Amazon создала беспилотник будущего
Обновлено в 00:58
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
Вылет лайнера из Приамурья во Владивосток задержали на 15 часов
40 пассажиров рейса Приамурье — Владивосток авиакомпании "Аврора" задержали на 15 часов.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Махачкале горит онкологический центр
Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МЧС, вечером 5 мая к дежурным поступил сигнал о ЧП в в Махачкале по улице Акушинского, 24, где располагается объект здравоохранения.
Обновлено вчера в 12:00
Интернет
Роскачество назвало способы, как защитить свой пароль
Некоммерческая организация «Роскачество» рассказала, как создать в Интернете надежный пароль и защитить его от взлома.
Обновлено в 01:00
Кино
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» вышел в прокат
Новый фильм из серии "Людей Икс" про Темного Феникса вышел в прокат, информирует портал Sibnet-Новости.
Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Хоккей
Сушинский может покинуть «Авангард»
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Жаркая погода без осадков ожидается в Москве 6 июня
Малооблачная погода с температурой воздуха до 30 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Роскачество нашло в чае кишечную палочку и плесень
В числе других нарушений эксперты зафиксировали превышение допустимого количества плесени в три раза в пакетированном чае Dilmah и в четыре раза в пакетированном «Краснодарском».
Обновлено 04 июня в 04:28
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено вчера в 05:00
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
В США при взрыве в аэропорту пострадали 12 человек
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие
Военнослужащим США дали месяц на покраску забора на границе с Мексикой
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США уведомило Конгресс о намерении поручить американским военнослужащим покраску забора на границе с Мексикой для придания заграждению более «эстетического вида», уточнив, что на выполнение работ потребуется 30 дней, сообщил телеканал CBS.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Американский врач обвиняется в убийстве 25 пациентов
ИА «Ореанда-Новости» В американском штате Огайо врача обвинили в преднамеренном убийстве 25 пациентов в возрасте от 37 до 85 лет.
Обновлено в 01:33
Общество
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки
В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
Космос
Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено 04 июня в 14:50
Происшествия
В центре Петербурга три девочки пострадали в ДТП с тремя машинами
В состоянии средней тяжести госпитализированы 43-летняя женщина, а также три девочки: 12, 10 и 7 лет.
Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Племянница Софии Ротару сломала обе руки
Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Корабль шел по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, но из-за непогоды на западе от Тарханкутского полуострова был вынужден отклониться от курса и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль.
Обновлено вчера в 17:13
Шоу-бизнес
На гастролях в России Уитни Хьюстон вызывали нарколога
Обновлено в 00:27
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:48