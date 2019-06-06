EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в РоссиюРБК 00:02

Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. По итогам 2018 года РФ занимает 9-е место, говорится в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.

с чего всё началось

Значительно уменьшилось и количество проектов из Великобритании — с восьми в 2017 году до двух в 2018-м. В результате Россия заняла девятое место в топ-10 европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций, указывает EY.

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