Экономика

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в РоссиюРБК 00:02

Значительно уменьшилось и количество проектов из Великобритании — с восьми в 2017 году до двух в 2018-м. В результате Россия заняла девятое место в топ-10 европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций, указывает EY.
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Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. По итогам 2018 года РФ занимает 9-е место, говорится в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.
Известия00:00

Подробнее о событии

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию

РБК00:02

Россия вошла в десятку наиболее популярных в Европе стран для инвестиций

Коммерсантъ02:49

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

RT на русском01:38

США обогнали Китай по числу инвестпроектов в России

Forbes00:04

США вышли на первое место по инвестициям в Россию

Газета.Ru05:14

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Известия00:00

США вышли в лидеры по числу инвестпроектов в России

ПРАЙМ00:00
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Политика

Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Кино

Ушел из жизни актер Александр Кузнецов

Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Политика

Ростуризм: срок действия электронных виз для иностранцев увеличат

Срок действия электронной визы на территории РФ для иностранных туристов будет увеличен с восьми до 14 дней, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Обновлено в 07:08
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»

Телеведущая Ксения Собчак перечислила черты «благородного человека», которые отличают его от «дворняги».
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Авто

Страховщики назвали самые уязвимые для угона машины

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Политика

Зеленского обвинили в плагиате Порошенко

Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео

Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды.
Обновлено в 05:07
Политика

Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
Политика

Дом Порошенко забросали файерами

Украинские нацисты провели акцию у дома экс-президента Петра Порошенко, забросав файерами.
Обновлено в 08:39
Интернет

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Политика

Путин призвал держать на контроле «огненного змея»

Игнорирование современных угроз и опасностей в мире может привести к глобальной катастрофе, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2019.
Обновлено в 07:55
Транспорт

Станция метро «Варшавская» изменит график работы

Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 02:32
Наука

Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Обновлено в 03:14
Армия и оружие

Украинские СМИ выдали убитого спецназовца Белянкина за ополченца Донбасса

Обновлено в 06:51
Авто

Представлен обновлённый кроссовер Renault Koleos

Renault представила обновленную версию кроссовера Koleos, приведя большой внедорожник к новой фирменной стилистике марки, которую получил Kadjar.
Обновлено в 03:37
Авто

Jaguar представил дорожный седан XE SV Project 8 Touring

Подразделение британской марки Jaguar, которое специализируется на создании особых автомобилей, выпустило ограниченную серию седана версия Jaguar XE SV Project 8, ориентированную на дороги общего пользования.
Обновлено в 02:05
Общество

Архангелогородца оштрафовали на 30 000 рублей за комментарий про судей

За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:27
Происшествия

В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли

По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Дагестане за махинации задержан глава комитета по лесному хозяйству

В Дагестане задержаны глава комитета по лесному хозяйству Алибег Гаджиев, его заместители и несколько сотрудников ведомства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Космос

У «Ямала-601» нашли проблемы с двигателем

У космического аппарата «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Газпром космические системы».
Обновлено 04 июня в 09:05
Путешествия

Тверская область подписала соглашение по проекту «Государева дорога»

Губернатор Тверской области подписал соглашение по проекту «Государева дорога» с федеральным агентством по туризму, правительством Ленинградской, Московской и Новгородской областей.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

ВСУ обстреляли район Васильевской насосной станции в ДНР

Украинские вооруженные формирования сегодня утром подвергли обстрелу район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.
Обновлено в 05:03
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