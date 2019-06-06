Экономика

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в РоссиюРБК 00:02

Значительно уменьшилось и количество проектов из Великобритании — с восьми в 2017 году до двух в 2018-м. В результате Россия заняла девятое место в топ-10 европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций, указывает EY.
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с чего всё началось

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. По итогам 2018 года РФ занимает 9-е место, говорится в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.
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Политика

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На следующем заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины будет рассмотрен вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса, сообщил после очередной встречи в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
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В Подмосковье шесть человек задержаны за избиение беременной женщины

Обновлено в 08:08
Политика

Нового врио главы Астраханской области представили общественности

Несколько минут назад в Большом зале администрации Астраханской области началось представление нового временно исполняющего обязанности главы региона Игоря Бабушкина.
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Политика

СМИ: националисты забросали файерами дом Порошенко

Обновлено в 09:22
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Сегодня состоится презентация календаря следующего сезона РПЛ

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Обновлено в 07:21
Транспорт

На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс

Обновлено в 03:49
Происшествия

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Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Юлия Меньшова стала копией Веры Алентовой

Телеведущая решилась на перемены во внешности. Юлия Меньшова решилась на кардинальную смену имиджа.
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Авто

В России рекордно упали продажи автомобилей

В мае в стране было продано более 137,6 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 6,7% меньше, чем в мае прошлого года.
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Экономика

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Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
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Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Катя Гордон объяснила пост о «старой и страшной» Собчак

Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Авто

Обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero 2020 появился в продаже

Японская компания сегодня объявила о старте продажи Mitsubishi Pajero 2020 модельного года.
Обновлено в 02:47
Политика

Путин посоветовал детям почитать Библию, Коран и Тору

Президент России Владимир Путин считает, что детям будет полезно прочитать Библию, Коран и Тору, это точно пойдет на пользу, потому что во всех мировых религиях заложены гуманистические начала.
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Хоккей

Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти

РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
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Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Общество

Роскомнадзор пригрозил блокировкой девяти VPN-сервисов

Остальные девять сервисов могут быть внесены в реестр запрещенной информации в течение месяца.
Обновлено в 08:43
Политика

Владимир Путин назвал имена выдающихся россиян

Президент подчеркнул, что в российской истории было много деятелей искусства и государственных деятелей, поэтому на ком-то одном сосредоточиться нельзя.
Обновлено в 09:21
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Политика

Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Авто

Представлен обновлённый Renault Koleos

Стало известно о том, что в скором времени в продажу поступит рестайлинговый Renault Koleos.
Обновлено в 07:06
Политика

Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды

В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли

По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
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