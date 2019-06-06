Экономика
EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в РоссиюРБК 00:02
Значительно уменьшилось и количество проектов из Великобритании — с восьми в 2017 году до двух в 2018-м. В результате Россия заняла девятое место в топ-10 европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций, указывает EY.
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с чего всё началось
Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. По итогам 2018 года РФ занимает 9-е место, говорится в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.Известия00:00
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Энергетика
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Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
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Гаджеты
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Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
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В МИРЭС прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»
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Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
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Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского
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Обновлено в 06:58
Кино
Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий
Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Общество
Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя
Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Происшествия
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Политика
Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран
Во время встречи с прессой у президента спросили, какую книгу он может посоветовать прочитать детям Один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с главами международных информационных агентств спросил, какую книгу глава РФ может посоветовать детям, передает Интерфакс.
Обновлено в 11:41
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула
Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
Обновлено в 11:22
Политика
В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж
Верховный суд Крыма приговорил его к лишению свободы на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области арестовал двух обвиняемых по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии
Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
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Националисты забросали файерами особняк Порошенко
Обновлено в 10:30
Религия
Вознесение Господне отпраздновали в православных храмах
Обновлено в 06:58
Наука
Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях
Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
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Кино
Тимур Бекмамбетов снимет сериал о россиянах в интернет-бизнесе
Проект выйдет на СТС и на онлайн-платформах НМГ «Базелевс» Тимура Бекмамбетова снимет для «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС Медиа» документальный сериал о россиянах, повлиявших на развитие интернета.
Обновлено в 10:35
Здоровье
Названо оптимальное число шагов в день
Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, сколько шагов в день нужно делать для того, чтобы укрепить здоровье и снизить риск смерти.
Обновлено вчера в 08:50
Общество
Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов
Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Скворцова рассказала о главных элементах системы здравоохранения
Глава Минздрава Вероника Скворцова в беседе с kp.ru рассказала о главных элементах системы здравоохранения, обеспечивающих потребности каждого гражданина.
Обновлено в 09:30