Экономика

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в РоссиюРБК 00:02

Значительно уменьшилось и количество проектов из Великобритании — с восьми в 2017 году до двух в 2018-м. В результате Россия заняла девятое место в топ-10 европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций, указывает EY.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. По итогам 2018 года РФ занимает 9-е место, говорится в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.
Известия00:00

Подробнее о событии

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию

РБК00:02

Московская область стала лидером по числу инвестпроектов в России

РИА Новости08:51

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

RT на русском01:38

США обогнали Китай по числу инвестпроектов в России

Forbes00:04

«Очень интересный регион». Катырин назвал причины популярности Подмосковья у инвесторов

Телеканал 360°11:43

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Известия00:00

США вышли в лидеры по числу инвестпроектов в России

ПРАЙМ00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Происшествия

Российские авиакомпании до конца года получат 15 лайнеров SSJ-100

Обновлено в 04:14
Энергетика

Украина призналась в нехватке средств для закупки газа

На Украине заявили о том, что у страны может быть недостаточно средств на закупку газа.
Обновлено в 10:52
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Участник группы "На-На" Владимир Политов сообщил, что продюсер Бари Алибасов, госпитализированный в тяжелом состоянии после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб, находится в медикаментозном сне.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика

Греф пошутил о любви Собянина к перекапыванию Москвы

Во время дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в обществе, которые вызывает внедрение новых технологий, глава Сбербанка Герман Греф в шутку упрекнул мэра столицы Сергея Собянина, что тот любит перекопать всю Москву, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:05
Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Гаджеты

Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представлен официально

Компания HMD Global представила смартфон Nokia 2.2, который должен стать конкурентом таких бюджетных моделей, как Redmi Go и Redmi 7A.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе

Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.
Обновлено в 10:04
Политика

В МИРЭС прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

Генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай в беседе с RT на полях ПМЭФ-2019 прокомментировали ситуацию со строительством «Северного потока — 2».
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Политика

Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского

Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:58
Кино

Почему сериал «Чернобыль» не отражает подлинную историю событий

Создатели мини-сериала HBO «Чернобыль» Крейг Мазин и Йохан Ренк наверняка рассчитывают, что у близких академика Легасова советский, а не американский менталитет и они не подадут в суд за не соответствующее действительности изображение профессора Валерия Легасова, избранного главным героем сериала.
Обновлено в 09:38
Общество

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Пермского депутата арестовали за подготовку покушения на самого себя

Соликамский городской суд приняли решение арестовать до 25 июля депутата Заксобрания Пермского края от КПРФ Илью Кузьмина, задержанного по подозрению в ложном доносе о совершенном на него покушении на убийство, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в убийстве предпринимателя Шабтая фон Калмановича в 2009 году, следствие ходатайствует об их аресте, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 10:35
Политика

Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

Во время встречи с прессой у президента спросили, какую книгу он может посоветовать прочитать детям Один из участников встречи президента РФ Владимира Путина с главами международных информационных агентств спросил, какую книгу глава РФ может посоветовать детям, передает Интерфакс.
Обновлено в 11:41
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула

Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком

Обновлено в 11:22
Политика

В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Крыма приговорил его к лишению свободы на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области арестовал двух обвиняемых по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
Религия

Вознесение Господне отпраздновали в православных храмах

Обновлено в 06:58
Наука

Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях

Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Кино

Тимур Бекмамбетов снимет сериал о россиянах в интернет-бизнесе

Проект выйдет на СТС и на онлайн-платформах НМГ «Базелевс» Тимура Бекмамбетова снимет для «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС Медиа» документальный сериал о россиянах, повлиявших на развитие интернета.
Обновлено в 10:35
Здоровье

Названо оптимальное число шагов в день

Ученые Гарвардской медицинской школы выяснили, сколько шагов в день нужно делать для того, чтобы укрепить здоровье и снизить риск смерти.
Обновлено вчера в 08:50
Общество

Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов

Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.
Обновлено в 04:05
Здоровье

Скворцова рассказала о главных элементах системы здравоохранения

Глава Минздрава Вероника Скворцова в беседе с kp.ru рассказала о главных элементах системы здравоохранения, обеспечивающих потребности каждого гражданина.
Обновлено в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное