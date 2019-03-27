ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочкиРоссийская газета 04:19

с чего всё началось

Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек. Нововведение вступит в силу с 1 января 2021 года.

Шоу-бизнес Николь Кидман запретили присутствовать на свадьбе собственного сына 51-летняя актриса Николь Кидман не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Коннора.

Политика Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.

Авто Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».

Экономика В России резко подорожали авиабилеты Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направило письмо на имя вице-премьера РФ Максима Акимова, в котором говорится, что цены на авиабилеты в эконом-классе с начала текущего года выросли на 7,5%. Как пишет «Коммерсант», темпы роста стоимости за два месяца 2019 года в три раза выше, чем за весь прошлый год.

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Армия и оружие НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю Специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в частности в сфере обеспечения безопасности Чёрного моря.

Политика Британский парламент отверг все восемь вариантов сделки с ЕС по Brexit Изначально Британия должна была выйти из Евросоюза 29 марта, однако премьер Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке после того, как Палата общин дважды отвергла проект сделки с ЕС.

Экономика Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.

Политика Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.

Футбол Пато подписал контракт с «Сан-Паулу» Сообщается, что контракт с 29-летним футболистом подписан до лета 2022 года.

Армия и оружие Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.

Общество Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.

Происшествия Защита Абызова обжалует его арест Защита экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова обжалует решение суда заключить его под арест по делу о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом заявил его адвокат Александр Аснис, передает корреспондент РБК.

Культура YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.

Политика Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.

Шоу-бизнес Лиза Галкина стала звездой модного показа Галины Юдашкиной Звездное дефиле открыл опытный манекенщик, 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко – Саша, а закрыла мероприятие очаровательная дочь Аллы Пугачевой - Лиза, ставшая звездой показа.

Авто Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet Niva На автомобильном портале drom.ru появились первые фотографии интерьера обновленного отечественного внедорожника Chevrolet Niva.

Авто Kia показал концептуальный кроссовер Mohave Masterpiece Корейский автопроизводитель Kia представил на автосалоне в Сеуле (Южная Корея) новый концепт Mohave Masterpiece.

Транспорт Станция метро «Каховская» закрывается почти на два года Как рассказали в департаменте строительства, "Каховская" закрывается для модернизации инфраструктуры станции и включения ее в состав Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Политика Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.

Футбол Ловрен может продолжить карьеру в Италии Сразу три итальянские команды проявили интерес к хорватскому защитнику "Ливерпуля" Деяну Ловрену.