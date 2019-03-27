Общество
ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочкиРоссийская газета 04:19
Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек. Нововведение вступит в силу с 1 января 2021 года.
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с чего всё началось
«В среду парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки», — говорится в пресс-релизе на сайте ЕП.RT на русскомвчера в 13:35
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