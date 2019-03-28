Общество
ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочкиРоссийская газета 04:19
Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек. Нововведение вступит в силу с 1 января 2021 года.
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с чего всё началось
«В среду парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки», — говорится в пресс-релизе на сайте ЕП.RT на русскомвчера в 13:35
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Политика
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Арестован подельник Абызова Николай Степанов
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Обновлено в 10:29
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Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".
Обновлено в 09:25
Политика
Зеленский не задекларировал виллу в Италии
Обновлено в 11:59
Здоровье
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По словам специалиста, сахар является природным антидепрессантом и позволяет расслабиться, поскольку радует опиоидные рецепторы структуры головного мозга и позволяет получить удовольствие.
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Политика
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"Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
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Обновлено в 05:37
Политика
МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле
Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Боевик признал вину в организации терактов в московском метро
Участник бандитской группы Вагабова Магомед Нуров, обвиняемый по делу о терактах на станциях Московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году, признал свою вину.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала
Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
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Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
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NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС
NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.
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Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам
Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
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Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе «Кант»
Изменения и дополнения касаются условий и статуса пребывания Объединенной российской военной базы на территории республики.
Обновлено в 06:48
Футбол
«Спартак» хочет выкупить тренировочную базу
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, расположенную в Тушине рядом с домашним стадионом команды.
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Футбол
Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»
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Обновлено в 10:29
Спорт
11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп
Обновлено в 10:19