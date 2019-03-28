ЕС запретил пластиковую посуду и ватные палочкиРоссийская газета 04:19

с чего всё началось

Евросоюз ввел запрет на производство и продажу изготовленных из пластика предметов посуды, контейнеров для еды, столовых приборов, соломинок для напитков и ватных палочек. Нововведение вступит в силу с 1 января 2021 года.

Политика ЕК ждет от парламента Британии положительного голосования по Brexit Еврокомиссия приняла к сведению результаты голосования в среду британских парламентариев по Brexit и теперь ждет от них положительного результата, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Происшествия Экс-губернатора Хабаровского края Ишаева доставили в суд Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Басманный суд, где будет решаться вопрос об избрании ему домашнего ареста, сообщает ТАСС.

Общество В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.

Шоу-бизнес Анастасия Дашко во второй раз стала мамой Сегодня стало известно, что Дашко стала мамой во второй раз: у Клима появился младший брат Лука.

Шоу-бизнес Директор Началовой отреагировала на обвинения бывшего мужа певицы Директор умершей певицы Юлии Началовой Анна Исаева отреагировала на высказывания первого мужа артистки Дмитрия Ланского о пиарщиках певицы, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Армия и оружие Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35 Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.

Происшествия Арестован подельник Абызова Николай Степанов В отношении предполагаемого сообщника Михаила Абызова — Николая Степанова — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая.

Авто В России начались продажи обновленного Honda Pilot Компания Honda начала продажи обновленного кроссовера Pilot в России.

Здоровье Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам В августе прокуратура проводила проверку по факту сообщений о побоях и жестоком обращении с пациентами в Сычевском ПНИ Курганской области по жалобе пациентов (нарушений не нашли).

Технологии Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.

Армия и оружие Получено разрешение на первый полет транспортника Ил-112В Разрешение на первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В получено. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Ил".

Здоровье Диетолог назвала способ побороть сахарную зависимость По словам специалиста, сахар является природным антидепрессантом и позволяет расслабиться, поскольку радует опиоидные рецепторы структуры головного мозга и позволяет получить удовольствие.

Политика Мандат генсека НАТО Столтенберга продлили на два года "Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга еще на два года, до 30 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Экономика В России наладят производство газовых турбин большой мощности Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.

Происшествия Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».

Политика МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Происшествия Боевик признал вину в организации терактов в московском метро Участник бандитской группы Вагабова Магомед Нуров, обвиняемый по делу о терактах на станциях Московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году, признал свою вину.

Космос NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.

Политика Россия и Киргизия изменили соглашение о военной базе «Кант» Изменения и дополнения касаются условий и статуса пребывания Объединенной российской военной базы на территории республики.

Футбол «Спартак» хочет выкупить тренировочную базу Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, расположенную в Тушине рядом с домашним стадионом команды.