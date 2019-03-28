ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 годаВедомости вчера в 20:59

с чего всё началось

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

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