Общество
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 годаВедомости вчера в 20:59
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
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с чего всё началось
«В среду парламент одобрил новый закон, запрещающий одноразовые изделия из пластика, такие как тарелки, столовые приборы, соломинки и ватные палочки», — говорится в пресс-релизе на сайте ЕП.RT на русскомвчера в 13:35
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