Политика

ЕС запретил Польше строить канал рядом с Калининградской областьюРоссийская газета 15:08

Евросоюз потребовал от Варшавы отложить строительство канала через Вислинскую косу, который должен соединить город-порт Эльблонг с Балтийским морем. "Структуры Еврокомиссии не подтверждают необходимость этого проекта", - цитирует Reuters источник в руководстве ЕС.
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Reuters: ЕС потребовал от Польши не начинать стройку канала, вызывающего протесты экологов

ТАСС12:31

Еврокомиссия запрещает Польше строить канал у границы с Россией. Поляки хотят обходить российские территориальные воды

Фонтанка.Ру15:02

От Польши потребовали прекратить строительство канала у границы с Россией

Lenta.ru14:12

В Еврокомиссии потребовали от Польши остановить строительство канала через Балтийскую косу

Эхо Москвы13:31

Еврокомиссия потребовала от Польши не строить канал у границы с Россией

РБК13:01

ЕС выдвинул условия Польше для строительства канала через Балтийскую косу

Взгляд.ру12:35

ЕС запретил Польше строить канал рядом с Калининградской областью

Российская газета15:08
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Происшествия

Появилось видео задержания бойца ММА Александра Емельяненко

Обновлено в 14:39
Происшествия

Крупный пожар произошел в дагестанском селе

В дагестанском селе Тисси-Ахитли произошел крупный пожар. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «112».
Обновлено в 15:56
Происшествия

Божена Рынска госпитализирована после смерти мужа

Вдова политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко журналистка Божена Рынска попала в больницу.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

В США умерла актриса Кэтрин Хэлмонд

Обновлено в 18:30
Политика

Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
Обновлено в 16:53
Политика

Лукашенко сообщил о разозлившем его разговоре с Медведевым про Абхазию

В 2010 году белорусский президент уже рассказывал об угрозах со стороны некого западного политика (имени его Лукашенко тогда не называл) на случай признания Абхазии и неготовности руководства России «подставить плечо».
Обновлено в 10:23
Происшествия

Предшественника Арашукова в Совфеде отпустили из СИЗО

Обновлено в 08:03
Политика

Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США

Правительство Канады заявило в пятницу, 1 марта, о том, что оно позволит провести слушание по вопросу об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США, сообщает CNBC News со ссылкой на официальное заявление канадского МИД.
Обновлено в 16:11
Происшествия

Аэропорт Станстед приостановил работу после инцидента на ВПП

Обновлено в 17:00
Происшествия

Кадыров сообщил о спасении мальчика, похищенного на Ближнем Востоке

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о спасении ребенка жительницы Дагестана, который был похищен из лагеря беженцев на Ближнем Востоке.
Обновлено в 17:55
Общество

Бывшая жена депутата Госдумы требует закрыть рестораны для «быдла»

Бывшая жена депутата Государственной думы, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Виталия Южилина — Илона Столье считает, что посетители «элитных» заведений должны быть избавлены от «лицезрения быдла».
Обновлено в 15:09
Авто

Названы марки автомобилей с самыми агрессивными водителями

Чтобы вы заранее знали, от каких машин стоит держаться подальше, эксперты журнала «За рулем» опросили автовладельцев и назвали марки автомобилей с самыми агрессивными водителями.
Обновлено в 05:59
Экономика

Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих

Росстат опубликовал данные о зарплате и численности государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.
Обновлено в 11:15
Общество

Представитель Полины Юмашевой сообщил о ее разводе с Олегом Дерипаской

Обновлено в 12:15
Происшествия

В США легкомоторный самолет врезался в здание жилого комплекса

Легкомоторный самолет врезался в здание жилого комплекса в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида, США).
Обновлено в 17:34
Космос

SpaceX впервые отправит пассажирский модуль на МКС

Crew Dragon является улучшенной версией космического корабля Dragon.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Москве ранены двое иностранцев

Источник в правоохранительных органах Москвы сообщил, что в ночь на субботу в гостинице, расположенной в столичном районе Сокольники, неизвестный в ходе вспыхнувшего конфликта нанес ножевые ранения двум гражданам Ирана.
Обновлено в 17:45
Происшествия

Умер вор в законе Джемал Микеладзе

Обновлено в 17:16
Происшествия

Стали известны подробности боя 6 роты в Аргунском ущелье

Обновлено в 06:25
Происшествия

Заведующую поликлиникой задержали в Кирове по делу о гибели ребенка

Следователями изъята медицинская карта девочки, изучены должностные инструкции медперсонала, допрошены работники поликлиники, в том числе патронажная участковая медсестра, педиатр, заведующая учреждением.
Обновлено вчера в 08:58
Общество

Умер мальчик, мечту которого исполнил Путин

Обновлено в 10:58
Происшествия

ФСБ задержала сотрудника секретного ракетного центра

По словам сотрудника пресс-службы, оперативная группа управления ФСБ проводила следственно-оперативные мероприятия в Миассе и задержала «высокопоставленного сотрудника одного из предприятий».
Обновлено в 09:00
Авто

УАЗ выпустил обновлённую версию внедорожника «Хантер»

Вышла обновлённая версия внедорожника «Хантер» от Ульяновского автомобильного завода, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Индия объявила об уничтожении пакистанского истребителя F-16

Индийский истребитель МиГ-21 сбил во время воздушного боя пакистанский F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-маршала индийской авиации Рави Гопал Кришана Капура.
Обновлено в 09:05
Политика

Россия не признает решение гаагского суда по иску «Нафтогаза»

Окончательного решения «Нафтогаз» ожидает в начале 2020 году, требуя от РФ $8 млрд.
Обновлено в 12:08
Единоборства

Боец MMA Филипович перенес инсульт после поединка и решил завершить карьеру

Обновлено в 17:09
Армия и оружие

Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами

Обновлено в 04:23
Общество

В Твери построили первые одноэтажные вагоны для РЖД с новым купе

Тверской вагоностроительный завод (входит в "Трансмашхолдинг") построил для РЖД первые одноэтажные вагоны с новым купе, говорится в сообщении машиностроительной группы.
Обновлено вчера в 09:12
Общество

Подросток из Германии попросил Путина о помощи

Леон Бергфельд - сын Сони и Маркуса Бергфельд, сбежавших из Германии в Россию, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования «химатаки» в Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала итоги расследования инцидента в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.
Обновлено в 12:56
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Узкая полоска суши, отделяющая Калининградский залив от основной части Гданьского залива Длина косы - 65 км, ширина - 300-1800 м в средней и южной частях и 8-9 км в северной. Покрыта песчаными пляжами и частично залесёнными дюнами. Соединена с материком на юго-западном конце, с российской стороны отделена от материка судоходным проливом, образовавшимся в результате сильного шторма 10 сентября 1510 года. Северная часть косы называется Пиллауский полуостров.
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