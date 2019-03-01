ЕС запретил Польше строить канал под КалининградомГазета.Ru вчера в 22:56

Евросоюз запретил Польше приступать к строительству канала на балтийском побережье без одобрения Европейской комиссии, сообщает РИА "Новости". В ЕС заявили, что подобные действия могут еще больше усугубить обостренные отношения между польскими националистами и Евросоюзом.

Хоккей Овечкин первым в истории НХЛ забросил 45 шайб в десяти сезонах Овечкин стал первым в истории НХЛ, кто забросил 45 и более шайб в десяти регулярных сезонах.

Происшествия Генерал-майор в отставке попался на сотне «мертвых душ» Начальник ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) Минобороны генерал-майор в отставке Сергей Ягольников, арестованный по обвинению в особо крупном мошенничестве, содержал при институте больше ста «мертвых душ».

Происшествия Появилось видео задержания бойца ММА Александра Емельяненко На официальной странице Twitter "Матч ТВ" опубликовано видео задержания сотрудниками полиции российского бойца MMA Александра Емельяненко.

Происшествия Божена Рынска госпитализирована после смерти Малашенко За пару недель до смерти Рынска сообщила о том, что Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей женой Еленой Пивоваровой.

Шоу-бизнес В Сети дали советы экс-жене депутата после слов о «нищебродах» Высказывание бывшей супруги депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети.

Происшествия Более 20 человек остались без жилья после пожара в дагестанском селе Жилье в результате пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана потеряли 14 взрослых и восемь детей, сообщил в субботу ТАСС глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.

Политика В Раде рассказали, как Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО Депутат Верховной рад Андрей Билецкий заявил, что президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с некоторыми странами НАТО из-за оружия.

Политика Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.

Общество В Госдуму внесли законопроект о реестре недобросовестных родителей В Госдуму внесен законопроект о создании в России реестра лиц, которые лишены родительских прав, а также отстранены от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

Происшествия Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южной части Курил Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 6:28 мск в районе острова Хоккайдо, недалеко от южной части Курил, сообщает Главное метеорологическое управление Японии.

Общество Представитель Полины Юмашевой подтвердил ее развод с Олегом Дерипаской После развода Полина взяла девичью фамилию Юмашева, добавил ее представитель. Других подробностей собеседник «Ведомостей» не сообщил.

Космос SpaceX впервые отправит пассажирский модуль на МКС Crew Dragon является улучшенной версией космического корабля Dragon.

Происшествия Во Флориде самолет врезался в многоэтажный жилой дом Небольшой самолет врезался в многоэтажное здание в городе Форт-Лодердейл в штате Флорида, в результате чего погиб пилот, передает телеканал CBS4 Miami.

Религия В России наступила Вселенская родительская суббота Субботний день 2 марта 2019 года в церковном календаре значится как Вселенская мясопустная родительская суббота.

Общество В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве исчезнет снег Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снежный покров в Москве сойдет в конце марта - начале апреля.

Космос Генконструктор назвал стоимость создания ракетного комплекса «Ангара» Генконструктор считает, что инженерные решения, заложенные в создание ракет "Ангара", - от легкого до сверхтяжелого классов, на базе всего двух УРМ, обеспечивают высокую серийность, надежность и низкую стоимость.

Шоу-бизнес Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.

Наука В Амазонии гигантский тарантул утащил опоссума и попал на видео Зоологи из Мичиганского университета засняли в лесах Амазонии, как тарантул напал на молодого опоссума и утащил его в свою нору, чтобы съесть.

Политика Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукцию Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.

Общество ОНФ направил Путину доклад по реформе обращения с ТКО Общероссийский народный фонд (ОНФ) направил президенту России Владимиру Путину доклад по результатам масштабной кампании по контролю за реализацией реформы обращения с ТКО.

Политика Министр внешнеэкономических дел КНДР вылетел на переговоры в Москву Глава внешнеэкономического ведомства Северной Кореи Ким Ён Джэ отправился из Пхеньяна в Москву для участия в девятом заседании межправительственной комиссии Россия-КНДР по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое запланировано на 4-6 марта, сообщает в субботу посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook.