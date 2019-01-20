ЕС заплатит «большую цену» за трусливость в Сирии, заявил евродепутатРИА Новости вчера в 17:51

с чего всё началось

Евросоюзу придется дорого заплатить за трусливую беспринципность в Сирии, пишет депутат Европарламента от партии зеленых Михель Раймон в своей статье для Standard.

ЕС заплатит «большую цену» за трусливость в Сирии, заявил евродепутат

Общество Общество МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США Ситуационно-кризисный центр МИД предупредил граждан России об отмене более тысячи авиарейсов в США.

Политика Политика Захарова призвала Чубайса к ответу после слов о бедности россиян Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook обратилась к главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу с просьбой объяснить его высказывание о бедности россиян.

Политика Политика Украинский эксперт назвал условие начала войны с Россией Если газопровод "Северный поток - 2" не будет построен, между Россией и Украиной начнется война, заявил политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала "112 Украина".

Авто Авто Названы самые популярные автомобили Москвы в 2018 году Эксперты агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных новых автомобилей в Москве в прошедшем году.

Армия и оружие Армия и оружие Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем Donald Cook «Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Чёрного моря», — говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.

Происшествия Происшествия Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76 По меньшей мере 76 человек стали жертвами взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в штате Идальго.

Происшествия Происшествия Суд продлил срок задержания Насте Рыбке и Алексу Лесли на трое суток

Кино Кино «Зеленая книга» получила приз Гильдии продюсеров США В этом году премию за лучший фильм PGA отдали комедии Питера Фаррелли «Зеленая книга».

Происшествия Происшествия Два человека получили ножевые ранения в ходе драки в московском метро В результате двое мужчин получили ножевые ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Космос Космос Россия создаст лунный корабль «Союз» за свой счет

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Теннис Теннис Мария Шарапова не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла австралийке Эшли Барти в четвертом круге Australian Open, первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $44,5 млн).

Происшествия Происшествия В Японии скончался старейший мужчина на планете

Общество Общество Камчатский медведь Жрун отказался залечь в зимнюю спячку Специалисты Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили на Курильском озере возле кордона "Озерной" медведя, который к середине января до сих пор не впал в зимнюю спячку.

Гаджеты Гаджеты Все три смартфона Galaxy S10 показали на одной картинке Авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился рендером новых корейских смартфонов Samsung Galaxy S10 E, S10 и S10+ в чехлах.

Происшествия Происшествия На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.

Происшествия Происшествия Взрыв прогремел на окраине Дамаска

Политика Политика Nikkei: Франция потребовала от Японии объединить Renault и Nissan Правительство Франции требует от Японии осуществить объединение Renault и Nissan, которые в настоящее время образуют альянс, в единую холдинговую корпорацию.

Кино Кино Названы 10 лучших фильмов в истории советского кинематографа Специалисты назвали 10 лучших фильмов в истории советского кинематографа.

Происшествия Происшествия Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы.

Космос Космос Ракета Delta IV Heavy вывела на орбиту разведывательный спутник США Сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV Heavy вывела на орбиту спутник Национального управления военно-космической разведки США.

Происшествия Происшествия В Барнауле из-за аварии без отопления остались более 50 домов В Барнауле из-за повреждения теплосети на трубопроводе без отопления и горячей воды остались 52 жилых дома, четыре детских сада, две школы, колледж и детская больница.

Политика Политика На акцию против президента Сербии вышло более 10 тыс. человек В субботу вечером, 19 января, по центру Белграда прошли около 10 тысяч человек, протестуя против правления президента Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии (СНС), требуя свободы СМИ в качестве предварительного условия для проведения справедливых выборов.

Интернет Интернет Facebook начал секретную разработку приложения для мемов

Происшествия Происшествия В Бельгии «Желтые жилеты» совершили нападение на съемочную группу Участники протестной акции «Желтые жилеты» совершили нападение на журналистов одного из бельгийских телевизионных каналов, сообщает «ТАСС».

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Брэд Питт и Шарлиз Терон закрутили роман Минувшее Рождество в жизни двух голливудских звезд Брэда Питта и Шарлиз Терон стало поворотным в их личной жизни.

Транспорт Транспорт Водителей попросили быть осторожными из-за снегопадов в Свердловской области

Политика Политика ОАЭ и Саудовская Аравия планируют создать совместную криптовалюту

Авто Авто Владелец LADA Vesta рассказал о затратах на содержание автомобиля Именно поэтому, как отметил владелец «Весты», в дорогостоящем масле нет никакого смысла – лучше менять его чаще, чем рекомендует производитель.