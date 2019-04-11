Экономика
ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТОРБК 06:52
Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития России.
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Политика
В Судане совершен военный переворот
Обновлено в 02:48
Происшествия
Суд арестовал имущество Абызова
Сегодня, 10 апреля, во время заседания Московского городского суда было арестовано имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 05:22
Общество
Жене священника устроили травлю из-за участия в конкурсе красоты
Получившую титул «Мисс чувственность» на местном конкурсе красоты «Ты уникальная» супругу магнитогорского священника Оксану Зотову начали травить в соцсетях, а священнослужителя отстранили от службы в кафедральном соборе и перевели в село Фершампенуаз, пишут уральские СМИ.
Обновлено в 09:16
Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой
Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Обновлено в 06:08
Происшествия
В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли бомбу
Собравшимся на улице сотрудникам суда и журналистам, освещавшим очередное заседание по делу футболистов Кокорина и Мамаева, было объявлено, что в здание можно заходить.
Обновлено в 08:04
Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Политика
Путин призвал контролировать рост цен на дизельное топливо
В начале совещания с членами правительства в четверг глава государства попросил вице-премьера Дмитрия Козака доложить о ситуации на рынке моторного топлива.
Обновлено в 08:35
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Полиция сорвала мероприятие, где планировали собрать средства в поддержку Азата Мифтахова
В Москве полиция не дала студенческому журналу DOXA провести мероприятие, на котором планировался сбор средств в поддержку аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в попытке поджога офиса Единой России .
Обновлено в 09:32
Происшествия
Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся
«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру
Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Политика
Россельхознадзор: Белоруссия поставляет в РФ санкционные фрукты
В пресс-службе ведомства отметили, что в 2018-2019 годах систематически выявлялись поставки санкционной продукции под видом белорусской, которая сопровождалась фитосанитарными сертификатами, выданными в республике.
Обновлено в 09:41
Политика
Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями
По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Футбол
Букмекеры: 82% ставок сделано на победу Арсенала над Наполи
Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Арсенала – 82% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 6% ставок, а на победу Наполи принято 12% ставок.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Более 60 детей эвакуированы из-за замыкания в здании в Краснодаре
Два детских центра эвакуированы в одном из зданий Краснодара из-за сообщения о пожаре.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Пилоты раскрыли несколько секретов о салоне лайнеров
Пилоты рассказали про скрытые функции, необычные детали и секретные кнопки, о существовании которых обычно не знают пассажиры.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
Путин заявил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»
В последние годы по насыщению войск передовой техникой идет масштабная и планомерная работа.
Обновлено в 07:54
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие
Япония пожаловалась на проданные США бракованные F-35
Подчеркивается, что истребители пятого поколения F-35, поставленные в Японию, имели не решенную до конца проблему.
Обновлено вчера в 13:06
Спорт
Госдума приняла закон о штрафах для спортсменов за допинг
Государственная дума в четверг приняла закон о введении административной ответственности за нарушение антидопнговых правил для спортсменов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:26
Экономика
Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год
Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку
Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55