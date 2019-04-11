Экономика

ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТОРБК 06:52

Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития России.
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ЕС отклонил запрос России по созыву коллегии ВТО

News.ru08:13

ЕС заблокировал панель арбитров в ВТО по иску РФ о пошлинах на прокат

Российская газета07:17

РФ повторно запросит ВТО созвать арбитров по пошлинам ЕС на холоднокатаный прокат

ПРАЙМ06:36

РФ повторно подаст запрос в ВТО по спору с ЕС по холоднокатаному прокату

Интерфакс06:43

ЕС отклонил запрос России о третейской группе ВТО в споре по холоднокатаному прокату

ТАСС06:32

ЕС заблокировал первый запрос России по спору о пошлинах в ВТО

РИА Новости05:59

ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО

РБК06:52
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Политика

В Судане совершен военный переворот

Обновлено в 02:48
Происшествия

Суд арестовал имущество Абызова

Сегодня, 10 апреля, во время заседания Московского городского суда было арестовано имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено вчера в 05:22
Общество

Жене священника устроили травлю из-за участия в конкурсе красоты

Получившую титул «Мисс чувственность» на местном конкурсе красоты «Ты уникальная» супругу магнитогорского священника Оксану Зотову начали травить в соцсетях, а священнослужителя отстранили от службы в кафедральном соборе и перевели в село Фершампенуаз, пишут уральские СМИ.
Обновлено в 09:16
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Политика

Появилось видео задержания Ассанжа

Обновлено в 06:08
Происшествия

В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли бомбу

Собравшимся на улице сотрудникам суда и журналистам, освещавшим очередное заседание по делу футболистов Кокорина и Мамаева, было объявлено, что в здание можно заходить.
Обновлено в 08:04
Футбол

РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги

Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Политика

Путин призвал контролировать рост цен на дизельное топливо

В начале совещания с членами правительства в четверг глава государства попросил вице-премьера Дмитрия Козака доложить о ситуации на рынке моторного топлива.
Обновлено в 08:35
Политика

Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении

Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Полиция сорвала мероприятие, где планировали собрать средства в поддержку Азата Мифтахова

В Москве полиция не дала студенческому журналу DOXA провести мероприятие, на котором планировался сбор средств в поддержку аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в попытке поджога офиса Единой России .
Обновлено в 09:32
Происшествия

Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся

«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Дело бухгалтера «Седьмой студии» Масляевой вернули в прокуратуру

Дело бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в мошенничестве и хищениях 133 миллионов, выделенных на развитие проекта "Платформа", в четверг вернули в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:09
Политика

Россельхознадзор: Белоруссия поставляет в РФ санкционные фрукты

В пресс-службе ведомства отметили, что в 2018-2019 годах систематически выявлялись поставки санкционной продукции под видом белорусской, которая сопровождалась фитосанитарными сертификатами, выданными в республике.
Обновлено в 09:41
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика

Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Происшествия

Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже

Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Футбол

Букмекеры: 82% ставок сделано на победу Арсенала над Наполи

Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Арсенала – 82% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 6% ставок, а на победу Наполи принято 12% ставок.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Более 60 детей эвакуированы из-за замыкания в здании в Краснодаре

Два детских центра эвакуированы в одном из зданий Краснодара из-за сообщения о пожаре.
Обновлено в 09:11
Происшествия

Пилоты раскрыли несколько секретов о салоне лайнеров

Пилоты рассказали про скрытые функции, необычные детали и секретные кнопки, о существовании которых обычно не знают пассажиры.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Политика

Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Путин заявил о завершающей стадии испытаний ракеты «Сармат»

В последние годы по насыщению войск передовой техникой идет масштабная и планомерная работа.
Обновлено в 07:54
Транспорт

В Петербурге планируют построить 29 новых станций метро к 2032 году

Обновлено в 06:10
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие

Япония пожаловалась на проданные США бракованные F-35

Подчеркивается, что истребители пятого поколения F-35, поставленные в Японию, имели не решенную до конца проблему.
Обновлено вчера в 13:06
Спорт

Госдума приняла закон о штрафах для спортсменов за допинг

Государственная дума в четверг приняла закон о введении административной ответственности за нарушение антидопнговых правил для спортсменов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:26
Экономика

Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год

Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку

Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55
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