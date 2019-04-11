Политика
ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТОРБК 06:52
Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Общество
Süddeutsche Zeitung (Германия): шопинг в российском дискаунтере (Süddeutsche Zeitung)
Колбаса и водка в картонных коробках и по самым низким ценам — в магазинах российской сети дискаунтеров «Светофор» многое напоминает «Альди» (германская сеть дискаунтеров — прим. ред.). В России сеть бурно развивается, а теперь она прокладывает себе дорогу и в Германии.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»
Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».
Обновлено в 14:01
Космос
Илон Маск снова запустил сверхтяжелую Falcon Heavy
Первый полет сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX состоялся в феврале 2018 года.
Обновлено в 19:16
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри сохранят рождение первенца в тайне
В сообщении королевской четы говорится, что Гарри и Меган приняли личное решение хранить информацию о рождении ребенка в тайне.
Обновлено в 19:47
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07
Происшествия
В аквапарке «Родео-Драйв» обвалился подвесной потолок
В женской душевой аквапарка внутри торгового комплекса «Родео-Драйв» обвалился подвесной потолок.
Обновлено в 14:23
Общество
Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны
Музыкального продюсера Иосифа Пригожина возмутило последнее публичное высказывание балерины Анастасии Волочковой.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Космос
Российские космонавты начали выращивать ряску на борту МКС
Ведущий научный сотрудник института медико-биологических проблем РАН Маргарита Левинских заявила, что российские космонавты начали выращивать на борту Международной космической станции (МКС) ряску.
Обновлено вчера в 01:44
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»
Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Политика
Двое ростовских полицейских попросили убежища на Украине
Двое действующих российских полицейских попросили убежища в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области Украины, сообщается сайте Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 16:18
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено в 15:22
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы
Директор Алсу Сергей Фадеев назвал бредом слухи о разводе певицы с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 16:23
Общество
Штраф за превышение скорости может быть увеличен в 6 раз
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости, об этом сказал во время общественных слушаний в Госдуме заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Почему ПАСЕ попросила Россию сохранить членство в организации
10 апреля делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России сохранить членство в Совете Европы, направить свою делегацию в ассамблею и заплатить взносы в бюджет организации.
Обновлено в 04:34
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Баскетбол
«Мемфис» уволил главного тренера Джей Би Бикерстаффа
«Мемфис» отправил в отставку главного тренера Джей Би Бикерстаффа.
Обновлено в 16:26
Происшествия
При пожаре в квартире на западе Москвы погиб человек
Один человек погиб в четверг вечером в результате пожара в пятиэтажном доме на западе Москвы.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
В ВКС рассказали о разработке зенитной ракетной системы С-500
Разработка зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в скором времени завершится, заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - замкомандующего ВКС России Юрий Грехов.
Обновлено в 17:43
Хоккей
Овечкин забросил первую шайбу в Кубке Стэнли – 2019
По итогам первого периода действующие чемпионы ведут со счётом 3:0. На 19-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился лучший снайпер регулярного сезона Александр Овечкин.
Обновлено в 20:29
Наука
Ученые назвали способы сдержать старение мозга и потерю памяти
Обновлено в 03:10
Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Экономика
МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в России как «здоровую»
Ранее в январе Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ до 1,6% в 2019 году и до 1,7% в 2020 году.
Обновлено в 10:35