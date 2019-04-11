ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТОРБК 06:52

Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития России.

ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО

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