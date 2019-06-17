Политика

ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном мореРИА Новости 05:07

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
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Евросоюз обеспокоился вопросами безопасности в Черноморском регионе

Газета.Ru08:06

ЕС обеспокоен ситуацией в Черном море и подтверждает политику непризнания Крыма

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В ЕС обеспокоены вызовами безопасности в Чёрном море

RT на русском06:35

Действия России в Чёрном море напугали Евросоюз

News.ru05:54

ЕС и НАТО повышают напряженность в Черном море, заявил сенатор от Крыма

РИА Новости07:47

ЕС обеспокоился вопросами безопасности в Черноморском регионе

Известия05:34

ЕС выразил обеспокоенность ситуацией в Черном море

Взгляд.ру04:56
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
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12 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Турции

Обновлено в 09:17
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Бари Алибасов выписан из больницы

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Происшествия

Иван Белозерцев прокомментировал текущую ситуацию в Чемодановке

Обновлено в 08:32
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Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%

Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
Обновлено в 05:33
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55-дюймовый игровой монитор Alienware могут никогда не выпустить

Обновлено вчера в 14:27
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Глобальное потепление может уменьшить океанское «население» на 17%

Обновлено 15 июня в 03:27
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Леди Гага может стать причиной распада еще одной семьи

Не успели еще остыть страсти по поводу разрыва отношений сразу между двумя парами – Купер-Шейк и Гага-Карино, как певица, которой приписывают роман с Брэдли Купером, якобы ставший главной причиной разрывов, отличилась на публике новой и без преувеличения дерзкой выходкой.
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце приняла в семью еще одного малыша

В новом доме актерской пары помимо приобретенного Кефира живет еще стаффордширский терьер по кличе Валли, а также кот породы скоттиш-фолд — Салливан, которого под прошлый Новый год детям Агаты и Павла принес Дед Мороз.
Обновлено в 09:15
Авто

Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana

Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Тренер школы олимпийского резерва в Подмосковье арестован за педофилию

Тренер подмосковной школы олимпийского резерва задержан по подозрению в педофилии, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество

Суд вдвое сократил срок ареста соратнику Навального Леониду Волкову

Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста бывшему руководителю штаба Алексея Навального Леониду Волкову, написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 08:12
Энергетика

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Петербурге пытались поджечь католическую церковь

Находящуюся на ремонте католическую церковь во имя Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы в Петербурге на Минеральной улице пытались поджечь в понедельник утром при помощи зажигательной смеси, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.
Обновлено в 06:29
Технологии

Найден ни на что не похожий объект возрастом 5600 лет

В Ирландии археологи из исследовательского проекта IT Sligo раскопали странный мегалитический объект, который не похож ни на один ранее найденный на территории этой страны памятник.
Обновлено в 08:55
Авто

Kia рассказала о новом кроссовере для России

Компания Kia опубликовала видеоролик, на котором показан новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено в 03:25
Политика

Пушков поддержал позицию раскритиковавшего Дуду польского журналиста

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал позицию польского журналиста Томаша Залевского, раскритиковавшего своего президента Анджея Дуду за высказывание о превосходстве поляков над россиянами.
Обновлено вчера в 23:28
Здоровье

Роспотребнадзор потратит 500 тысяч рублей на исследование диареи

"При заборе биологического материала должны быть обеспечены правильная подготовка представителей населения Гвинейской Республики и соблюдение правил безопасности и стерильности сбора биологического материала", – сказано в инструкции Роспотребнадзора.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак обиделась на Светлану Бондарчук из-за фото

Вне всяких сомнений, Ксению Собчак и Светлану Бондарчук практически все поклонники и даже самые пронырливые репортеры считали чуть ли не лучшими подругами, а сами они довольно часто вместе появлялись на всевозможных светских раутах и вечеринках, оказывали рядом на празднованиях дней рождений общих друзей и вообще, между ними царила атмосфера полного взаимопонимания.
Обновлено в 07:45
Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Спорт

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
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Армия и оружие

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Происшествия

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На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
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Общество

Паулина Андреева в прозрачном платье пришла на закрытие «Кинотавра»

Паулина Андреева, облаченная в прозрачное платье, пришла на закрытие кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
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В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Аэропорт Домодедово начал проверять своих сотрудников на трезвость с помощью лазерных алкотестеров — устройств для бесконтактной проверки опьянения, передает "Интерфакс".
Обновлено в 06:20
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