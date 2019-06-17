Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном мореРИА Новости 05:07
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:27, Вашингтон
Авто
Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8
Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Путин ужесточил наказание для пьяных нарушителей ПДД
Президент России Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 10:15
Спорт
Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Футбол
Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб
Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Общество
На прямую линию с Путиным уже поступило более 600 тысяч вопросов
Более шестисот тысяч вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Бари Алибасов выписан из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия
Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.
Обновлено в 10:31
Политика
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде
Мухаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 годы и был отстранен от власти в результате военного переворота.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель
Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.
Обновлено в 10:48
Кино
Apple намерена получить кинопремию «Оскар»
Источник сообщает, что Apple нацелена получить премию «Оскар».
Обновлено в 10:18
Происшествия
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов
Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Авто
Kia назвала дату старта продаж седана Kia K3 PHEV
Моторная гамма стандартного Kia K3 включает 1,5-литровый 115-сильный "атмосферник" и турбомотор объемом 1,4 литра мощностью 130 л.с. Старт продаж Kia K3 PHEV намечен на июль текущего года.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Экс-полицейского осудили в Ижевске за хранение и «подброс» наркотиков
Сегодня, 17 июня, в Ижевске суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции, который обвинялся в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и хранении наркотиков, сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.
Обновлено в 08:06
Игры
«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2
Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Политика
Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией
Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт
Обновлено в 11:50
Происшествия
Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали
Обновлено в 11:13
Космос
Montblanc обновил коллекцию ручек StarWalker
Кстати, по задумке дизайнеров бренда, изделия коллекции StarWalker несут в себе и гуманитарную функцию: они призваны заставить задуматься о том, как важно сохранить планету и способствовать ее дальнейшему процветанию.
Обновлено 14 июня в 14:44
Происшествия
В Германии задержали предполагаемого убийцу политика
Полиция в ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в деле об убийстве члена Христианско-демократического союза (ХДС), политика Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 10:33
Здоровье
Росздравнадзор нашел нарушения прав россиян на льготные лекарства
Росздравнадзор проверил регионы России на льготное лекарственное обеспечение и обнаружил в нескольких субъектах грубые нарушения прав жителей.
Обновлено вчера в 22:37
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Политика
Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Алексей Гуськов рассказал об отношениях с Судзиловской и Успенской
В беседе с Борисом Корчевниковым Алексей рассказал о личных драмах, вспомнив о причинах развода с первой женой, а также прокомментировав постоянные слухи о романах с известными женщинами.
Обновлено в 11:22