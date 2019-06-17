Политика

ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном мореРИА Новости 05:07

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Действия России в Чёрном море напугали Евросоюз

News.ru05:54

ЕС выразил обеспокоенность ситуацией в Черном море

Взгляд.ру04:56

В ЕС обеспокоены вызовами безопасности в Чёрном море

RT на русском06:35

Совету ЕС указали на двойные стандарты в вопросе безопасности в Черном море

ФАН09:34

ЕС и НАТО повышают напряженность в Черном море, заявил сенатор от Крыма

РИА Новости07:47

ЕС обеспокоился вопросами безопасности в Черноморском регионе

Известия05:34

ЕС обеспокоен ситуацией в Черном море и подтверждает политику непризнания Крыма

ТАСС04:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:27, Вашингтон
Происшествия

Лжекосметолог, изуродовавшая лица 19 пациенток, сядет на 5,5 лет

Обновлено в 09:33
Авто

Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8

Внедорожник Toyota Land Cruiser следующего поколения лишат восьмицилиндровых двигателей.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Путин ужесточил наказание для пьяных нарушителей ПДД

Президент России Владимир Путин подписал поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 10:15
Спорт

Губерниев высказался о нарушении антидопинговых правил в Чувашии

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), согласно которому в одном из спортивных училищ Чувашии были нарушены антидопинговые правила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:15
Происшествия

Власти Чемодановки заявили, что цыгане добровольно покинули село

Обновлено в 12:16
Происшествия

Московский таксист пообещал жениться на изнасилованной пассажирке

Обновлено в 11:50
Футбол

Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб

Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
Обновлено в 10:53
Общество

На прямую линию с Путиным уже поступило более 600 тысяч вопросов

Более шестисот тысяч вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выписан из больницы

Продюсер Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифосовского, сообщил его сын Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 07:45
Общество

Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ в Астрахани проверит комиссия

Конфликтная комиссия проверит в полном объеме работы астраханских школьников, которые на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по профильной математике получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.
Обновлено в 10:31
Политика

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

Мухаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 годы и был отстранен от власти в результате военного переворота.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Турбулентность встряхнула Боинг, летевший в Базель

Боинг 737-300, летевший из Косово в Базель, попал в такую сильную зону турбулентности, что из рук стюардессы вырвало тележку с едой и ударило о потолок, после чего тележка упала на испуганных пассажиров.
Обновлено в 10:48
Кино

Apple намерена получить кинопремию «Оскар»

Источник сообщает, что Apple нацелена получить премию «Оскар».
Обновлено в 10:18
Происшествия

Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 отстранили от полетов

Пилоты самолета Superjet 100, который потерпел катастрофу в Шереметьево, временно отстранены от работы, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:16
Авто

Kia назвала дату старта продаж седана Kia K3 PHEV

Моторная гамма стандартного Kia K3 включает 1,5-литровый 115-сильный "атмосферник" и турбомотор объемом 1,4 литра мощностью 130 л.с. Старт продаж Kia K3 PHEV намечен на июль текущего года.
Обновлено в 01:50
Происшествия

На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию

Обновлено в 11:58
Происшествия

Экс-полицейского осудили в Ижевске за хранение и «подброс» наркотиков

Сегодня, 17 июня, в Ижевске суд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции, который обвинялся в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и хранении наркотиков, сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.
Обновлено в 08:06
Игры

«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2

Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
Обновлено в 11:19
Культура

Азиза рассказала о связи Игоря Талькова с криминальным авторитетом

Обновлено в 09:25
Происшествия

Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург».
Обновлено в 11:33
Политика

Миронов предложил Путину два пути борьбы с коррупцией

Для борьбы с коррупцией у партии «Справедливая Россия» есть две инициативы.
Обновлено в 08:15
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес

Умерла дизайнер, актриса и писательница Глория Вандербилт

Обновлено в 11:50
Происшествия

Пожар в частных домах в Ростове-на-Дону локализовали

Обновлено в 11:13
Космос

Montblanc обновил коллекцию ручек StarWalker

Кстати, по задумке дизайнеров бренда, изделия коллекции StarWalker несут в себе и гуманитарную функцию: они призваны заставить задуматься о том, как важно сохранить планету и способствовать ее дальнейшему процветанию.
Обновлено 14 июня в 14:44
Происшествия

В Германии задержали предполагаемого убийцу политика

Полиция в ФРГ задержала ещё одного подозреваемого в деле об убийстве члена Христианско-демократического союза (ХДС), политика Вальтера Любке.
Обновлено вчера в 10:33
Здоровье

Росздравнадзор нашел нарушения прав россиян на льготные лекарства

Росздравнадзор проверил регионы России на льготное лекарственное обеспечение и обнаружил в нескольких субъектах грубые нарушения прав жителей.
Обновлено вчера в 22:37
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 06:18
Политика

Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Алексей Гуськов рассказал об отношениях с Судзиловской и Успенской

В беседе с Борисом Корчевниковым Алексей рассказал о личных драмах, вспомнив о причинах развода с первой женой, а также прокомментировав постоянные слухи о романах с известными женщинами.
Обновлено в 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное