Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном мореРИА Новости 05:07
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
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Культура
Актер Александр Калягин госпитализирован в Москве
Обновлено в 04:51
Политика
Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в КНДР 20 июня
Председатель КНР Си Цзиньпин прибудет с официальным визитом в Северную Корею. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Обновлено в 07:31
Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-сутпенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
МИД ответил на обвинения США в адрес России
В российском МИД назвали обвинения американской стороны в нарушении России Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) "абсолютно беспочвенными".
Обновлено в 07:34
Авто
Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в американской версии Rogue
Следующим большим нововведением в Nissan X-Trail нового поколения станет имплементация следующей версии фирменной системы полуавтономного вождения ProPilot.
Обновлено в 03:33
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Происшествия
На Ставрополье шесть человек пострадали в крупном ДТП
На Ставрополье шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса, четырёх легковых и одного грузового автомобилей.
Обновлено в 07:29
Футбол
Олич заявил о готовности работать тренером в российском клубе
Через 12 лет вернулся, начал работать как тренер, дошёл до финала чемпионата мира, потому могу сказать, что Россия — удачная для меня страна.
Обновлено в 07:12
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Футбол
«Лион» рассматривает вариант приобретения футболиста «Спартака»
Отмечается, что в список кандидатов также вошли Филипе Луис из мадридского "Атлетико", футболист "Лилля" Юссуф Коне игрок "Атлетику Паранаэнсе" Ренан Лоди .
Обновлено в 06:57
Экономика
Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России
В результате в России может появиться карта плодородия земель, что в несколько раз повысит эффективность сельского хозяйства, отмечают авторы инициативы из «Опоры России».
Обновлено в 02:18
Происшествия
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Происшествия
Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Спорт
Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Космос
Пыльные бури на Марсе: ученые сравнили их с пыльными бурями на Земле
Ученые выяснили, что локальные происходят на Марсе постоянно, глобальные пыльные бури активны в период марсианской осени и зимы.
Обновлено в 07:40
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом «воспаление легких».
Обновлено в 00:30
Энергетика
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля снизится на $10,1 за тонну
Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 июля понизится на 10,1 доллара — до 100,3 доллара с 110,4 доллара за тонну в июне, следует из расчетов Минфина.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Сильное задымление и быстрое распространение огня в сгоревшем 5 мая самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице
Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.
Обновлено в 02:58