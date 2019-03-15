ЕС ввел санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливеИзвестия 03:54

О планах ЕС ввести санкции после инцидента в Керченском проливе стало известно 15 февраля. Сообщалось, что «азовский пакет санкций» продлят до 15 сентября, в черный список добавят восемь россиян, которым закроют въезд на территорию Евросоюза и запретят пользоваться банковской системой ЕС.

ЕС ввел санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе

Происшествия Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Политика В России не проведут авиасалон МАКС в 2019 году Традиционный Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в 2019 году в России, причина отмены не уточняется.

Футбол Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".

Происшествия При нападении на мечети в Новой Зеландии погибли 49 человек Репосты не остановить 49 человек погибли и 48 ранены из-за стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч.

Экономика Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.

Политика Российский посол отреагировал на критику МИД Белоруссии Российский посол в Минске Михаил Бабич ответил на критику белорусского МИДа в его адрес, передает РИА "Новости".

Происшествия Летевший в Москву Boeing 737-800 экстренно сел в Сыктывкаре Самолет Boeing 737-800, летевший из Мирного в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Сыктывкара.

Политика Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины Президент Украины Петр Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны.

Общество Юный химик из Красноярска получил подарок от Владимира Путина Школьник из Красноярска Александр Ременников получил в подарок от президента Владимира Путина набор юного химика, передает РИА Новости.

Происшествия Сокровища фонда Музея имени Андрея Рублева сгорели в Москве Пожар, произошедший в минувшие выходные на складе лакокрасочных изделий на 1-й Магистральной улице в Москве, уничтожил экспонаты научно-вспомогательного фонда Музея имени Андрея Рублева.

Политика В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.

Политика Крым встретил делегацию журналистов из девяти стран Делегация иностранных журналистов из девяти государств прибыла на полуостров с ознакомительным визитом.

Экономика Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.

Политика США ограничат выдачу виз сотрудникам Международного уголовного суда Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон вводит ограничения на выдачу виз для въезда в Соединенные Штаты сотрудникам Международного уголовного суда (МУС).

Спорт Паралимпийский комитет России восстановили в правах Паралимпийский комитет России (ПКР) был официально восстановлен в правах.

Политика Госдеп предупредил о большой акции националистов в Киеве Госдеп предупредил граждан США о предстоящей масштабной акции националистов в центре Киева. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В офис ФБК пришли следователь и приставы Следователь и 2 пристава пришли с повестками и требованием удалить "Димона". pic.twitter.com / r2iiu5A8sA — Ilya (@ ilyapahomov) 15 марта 2019 г. Ранее стало известно, что пятерых сотрудников ФБК вызвали на допрос по делу бывшего директора фонда Романа Рубанова, который объявлен в розыск.

Происшествия В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома» В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина.

Политика В Симферополе прошли шествие и митинг в честь 5-летия Крымской весны В Симферополе начались праздничные мероприятия, посвященные пятой годовщине общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.

Политика Анатолий Гагарин покинул мэрию Екатеринбурга Замглавы ушел по собственному желанию Замглавы Екатеринбурга Анатолий Гагарин покинул пост.