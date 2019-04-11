ЕС ввел пошлины на азотные удобрения из России и СШАКоммерсантъ 11:25

Еврокомиссия объявила о введении импортных пошлин на жидкие азотные удобрения из России, США и Тринидад и Тобаго. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте законодательства ЕС. Для России размер пошлины составит 34%.

ЕС ввел пошлины на азотные удобрения из России и США

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