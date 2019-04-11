Экономика
ЕС ввел пошлины на азотные удобрения из России и СШАКоммерсантъ 11:25
Еврокомиссия объявила о введении импортных пошлин на жидкие азотные удобрения из России, США и Тринидад и Тобаго. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте законодательства ЕС. Для России размер пошлины составит 34%.
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Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
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Цымбалюк-Романовская одобрила связь Шаляпина с пенсионерками
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Армия и оружие
Полторак назвал условия новой провокации в Керченском проливе
Украина не откажется от прохождения украинских кораблей через Керченский пролив, заявил министр обороны страны Степан Полторак, выступая на Киевском форуме по безопасности.
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Общество
Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
Балерина и светская львица Анастасия Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах, которым она рекомендовала уехать в другие страны.
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Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
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Без лишнего шума: ASRock оснастила мини-компьютер iBOX чипом Intel Whiskey Lake
Компания ASRock подготовила к выпуску новый компьютер iBOX небольшого форм-фактора, в основу которого положена аппаратная платформа Whiskey Lake корпорации Intel.
Обновлено в 11:57
Транспорт
Думская улица станет пешеходной по выходным и праздничным дням
Одно из самых популярных тусовочных мест Петербурга станет пешеходным по выходным и праздничным дням.
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Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
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Умер миллиардер Владислав Тетюхин
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Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ
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Обновлено в 05:30
Кино
В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза»
В Москве начались съемки художественного фильма об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке под названием "Доктор Лиза".
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Тульской области уволят учительницу, ударившую ученика линейкой
Короткий ролик якобы снят в школе Новомосковска на уроке геометрии: стоящий у доски ученик ошибается в ответе, и женщина-педагог бьет его по спине линейкой и обзывает.
Обновлено в 12:35