ЕС ввел пошлины на азотные удобрения из РоссииFinam.Ru 12:06

Еврокомиссия ввела импортные пошлины на жидкие азотные удобрения из России, США и Тринидад и Тобаго.

ЕС ввел пошлины на азотные удобрения из России

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