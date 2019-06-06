Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивизРИА Новости 06:30

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет. Визу на год можно будет получить, если заявитель выполняет условия въезда и в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три краткосрочные визы.
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ЕС изменил правила выдачи виз и запланировал увеличить консульский сбор

ТАСС06:44

Шенгенно-модифицированный продукт

Коммерсантъ13:40

Евросоюз упростил жизнь послушным туристам

Lenta.ru08:15

ЕС установил условия получения долгосрочных мультивиз в Шенген

Интерфакс15:01

ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз

Российская газета06:40

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

РИА Новости06:30

Евросоюз определил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Московский Комсомолец06:00
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:33, Ашберн

Шенгенская виза для белорусов подорожает до 80 евро - через полгода

КП - Беларусь09:08
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Суд Крайстчерча снял запрет на публикацию СМИ фото напавшего на мечети

Окружной суд Крайстчерча снял запрет на публикацию в СМИ фотографии Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в двух городских мечетях.
Обновлено в 20:28
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Общество

Продюсер Kinodanz назвал причины иска к BadComedian

Как писал News.ru, Красногорский суд Московской области продолжит рассматривать иск Kinodanz к блогеру Евгению Баженову.
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Политика

Саркози принимает участие во встрече Путина с экспертами РФПИ

Бывший президент Франции Николя Саркози, а ныне партнер-основатель компании Peninsula Карітеl, принимает участие во встрече президента России Владимира Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.
Обновлено в 13:11
Технологии

Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Обновлено в 05:58
Общество

«Закон Яровой» пошел по судам

Провайдер отказывается от установки несертифицированного оборудования Вопрос отсутствия сертификации на оборудование для «закона Яровой» дошел до суда.
Обновлено в 18:22
Экономика

Силуанов прокомментировал низкие темпы роста ВВП России

Как писал News.ru, ранее Всемирный банк сообщил, что темпы роста экономики России, несмотря на санкции, достигли максимальной за последние шесть лет отметки в 2,3%. Ускорение экономического роста связывают в том числе с проведением в стране ЧМ по футболу в 2018 году.
Обновлено в 02:37
Политика

Президент Associated Press назвал экстраординарной свою встречу с Путиным

Встреча президента РФ Владимира Путина с главами крупных мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) была экстраординарной и очень полезной, заявил глава американского агентства Associated Press (AP) Гэри Прюитт.
Обновлено в 17:53
Экономика

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя

Обновлено в 12:16
Экономика

США усилили санкции против Венесуэлы

Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской PDVSA. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:07
Общество

Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала

Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Политика

Пушков сообщил об окончании «изоляции» России

На фоне нескольких тысяч человек, которые прибили в Санкт-Петербурге со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто.
Обновлено в 18:45
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»

Обновлено в 21:01
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Происшествия

В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам

По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Общество

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено в 20:37
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Общество

Дискаунтер «Экономыч», открывшийся в Корсакове, приглашает за выгодными покупками

Дополнительная возможность сэкономить появилась с сегодняшнего дня у жителей Корсакова.
Обновлено в 19:39
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Происшествия

В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту

Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено в 20:22
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Политика

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:06
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17

По меньшей мере 17 человек погибли в четверг в результате аварии с участием автобуса в Дубае.
Обновлено в 18:17
Спорт

Журналистам официально запретили критиковать хоккей с мячом

Согласно внесенным поправкам, журналистам запрещено критиковать команды, игроков и судей, а также негативно высказываться о матчах и участниках чемпионата.
Обновлено в 16:30
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
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