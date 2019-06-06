Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивизРИА Новости 06:30
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет. Визу на год можно будет получить, если заявитель выполняет условия въезда и в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три краткосрочные визы.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 21:33, Ашберн
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Суд Крайстчерча снял запрет на публикацию СМИ фото напавшего на мечети
Окружной суд Крайстчерча снял запрет на публикацию в СМИ фотографии Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в двух городских мечетях.
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Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
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Саркози принимает участие во встрече Путина с экспертами РФПИ
Бывший президент Франции Николя Саркози, а ныне партнер-основатель компании Peninsula Карітеl, принимает участие во встрече президента России Владимира Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества.
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«Закон Яровой» пошел по судам
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Силуанов прокомментировал низкие темпы роста ВВП России
Как писал News.ru, ранее Всемирный банк сообщил, что темпы роста экономики России, несмотря на санкции, достигли максимальной за последние шесть лет отметки в 2,3%. Ускорение экономического роста связывают в том числе с проведением в стране ЧМ по футболу в 2018 году.
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Президент Associated Press назвал экстраординарной свою встречу с Путиным
Встреча президента РФ Владимира Путина с главами крупных мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) была экстраординарной и очень полезной, заявил глава американского агентства Associated Press (AP) Гэри Прюитт.
Обновлено в 17:53
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«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
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Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя
Обновлено в 12:16
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США усилили санкции против Венесуэлы
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Общество
Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала
Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:48
Политика
Пушков сообщил об окончании «изоляции» России
На фоне нескольких тысяч человек, которые прибили в Санкт-Петербурге со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто.
Обновлено в 18:45
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Футбол
Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд
Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) одобрили расширение турнира до 18 команд. В предыдущие годы в РПЛ выступали 16 коллективов.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»
Обновлено в 21:01
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Происшествия
В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Политика
Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Общество
Дискаунтер «Экономыч», открывшийся в Корсакове, приглашает за выгодными покупками
Дополнительная возможность сэкономить появилась с сегодняшнего дня у жителей Корсакова.
Обновлено в 19:39
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В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту
Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено в 20:22
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17
По меньшей мере 17 человек погибли в четверг в результате аварии с участием автобуса в Дубае.
Обновлено в 18:17
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Журналистам официально запретили критиковать хоккей с мячом
Согласно внесенным поправкам, журналистам запрещено критиковать команды, игроков и судей, а также негативно высказываться о матчах и участниках чемпионата.
Обновлено в 16:30
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55