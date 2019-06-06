Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивизРИА Новости вчера в 06:30

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет. Визу на год можно будет получить, если заявитель выполняет условия въезда и в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три краткосрочные визы.
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ЕС установил условия получения долгосрочных мультивиз в Шенген

Интерфаксвчера в 15:01

Шенгенно-модифицированный продукт

Коммерсантъвчера в 13:40

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

РИА Новостивчера в 06:30

ЕС изменил правила выдачи виз и запланировал увеличить консульский сбор

ТАССвчера в 06:44

ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз

Российская газетавчера в 06:40

Евросоюз упростил жизнь послушным туристам

Lenta.ruвчера в 08:15

Евросоюз определил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Московский Комсомолецвчера в 06:00
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 00:40, Ашберн

Шенгенская виза для белорусов подорожает до 80 евро - через полгода

КП - Беларусьвчера в 09:08
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

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Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на месяц откажется от еды, заявил он в своем канале.
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Новый авианосец США оказался несовместим с F-35

Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями F-35С.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»

"Сент-Луис Блюз" переиграл "Бостон Брюинз" в пятом матче финала Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:17
Футбол

Футбольный «Оренбург» рискует переехать в Самару

Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару.
Обновлено вчера в 21:58
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Для спасения Демьяна Дунаева не хватает 948 521 руб

Если вы решили спасти Демьяна Дунаева, пусть вас не смущает цена спасения.
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Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол

«Манчестер Сити» ведет переговоры с «Ювентусом» по трансферу Канселу

По информации источника, руководство «Манчестер Сити» вступило в переговоры с туринским клубом по трансферу 24-летнего португальца.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Власти Иркутской области прокомментировали задержание главы Минлеса

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Напомним, его задержали в Москве по делу о вырубках лесов в природном заказнике Туколонь.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено вчера в 02:46
Армия и оружие

США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400

Обновлено вчера в 22:47
Экономика

Минфин США ужесточил санкции против венесуэльской PDVSA

Минфин США запретил экспортировать и реэкспортировать разбавители нефти в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 23:45
Кино

Киноадаптация Uncharted получила дату выхода. В роли Нейтана Дрейка — Том «Человек-паук» Холланд

Фильм по мотивам игровой серии Uncharted от кинокомпании Sony получил дату выхода. Премьера назначена 18 декабря 2020 года.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено вчера в 16:44
Армия и оружие

Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото

Обновлено 05 июня в 20:11
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В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Политика

Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует

Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено вчера в 11:18
Политика

Лиза Пескова извинилась за свое высказывание о казнях гомосексуалистов

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, сообщила, что нормально относится к казням людей нетрадиционной сексуальной ориентации, которые практикуются некоторых мусульманских странах.
Обновлено вчера в 17:33
Общество

Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы

Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года.
Обновлено в 00:17
Культура

Голодец призвала сделать отечественную культуру доступной в регионах

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие

Британский F-35 охотился за российским Су-35 у границ Сирии

Инцидент произошедший у границ Сирии в минувший вторник вызывает массу вопросов у специалистов, поскольку тщательное рассмотрение ситуации и обстановки указывает на тот факт, что речь идёт о подготовленной испланированной провокации, а сам перехваченный Boeing P-8A Poseidon был лишь приманкой.
Обновлено 05 июня в 21:27
Общество

Паромное сообщение между Сахалином и Японией в этом году осуществляться не будет

Отмечается, что решение об отмене рейсов было вызвано, в частности, тем, что "российская сторона не подготовила соответствующее чартерное судно".
Обновлено вчера в 23:36
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Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери

Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
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Политика

WikiLeaks: Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа

В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Общество

В Приморье вновь принесла потомство леопард-«крестница» Стивена Сигала

Обновлено вчера в 21:44
Экономика

Титов заявил об игнорировании Аветисяном и Юсуповым бизнес-этики в связи с делом Калви

Акционеры банка "Восточный" Шерзод Юсупов и Артем Аветисян, показания которых легли в основу уголовного дела против основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, игнорируют принципы корпоративной этики.
Обновлено вчера в 15:41
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Здоровье

В Сочи врачи спасли мужчину с тяжелым панкреатитом

Хирурги краевой больницы №4 Сочи выполнили пациенту резекцию поджелудочной железы и удалили псевдокистозного образования c омертвевшими тканями.
Обновлено в 00:15
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