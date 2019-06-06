Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивизРИА Новости вчера в 06:30
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет. Визу на год можно будет получить, если заявитель выполняет условия въезда и в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три краткосрочные визы.
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Евросоюз определил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Московский Комсомолецвчера в 06:00
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
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По информации источника, руководство «Манчестер Сити» вступило в переговоры с туринским клубом по трансферу 24-летнего португальца.
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Минфин США запретил экспортировать и реэкспортировать разбавители нефти в Венесуэлу.
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Киноадаптация Uncharted получила дату выхода. В роли Нейтана Дрейка — Том «Человек-паук» Холланд
Фильм по мотивам игровой серии Uncharted от кинокомпании Sony получил дату выхода. Премьера назначена 18 декабря 2020 года.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
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Армия и оружие
Авиабаза в Сирии с российскими военными оказалась частично уничтожена. Фото
Обновлено 05 июня в 20:11
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Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
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Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
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Общество
Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы
Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года.
Обновлено в 00:17
Культура
Голодец призвала сделать отечественную культуру доступной в регионах
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.
Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие
Британский F-35 охотился за российским Су-35 у границ Сирии
Инцидент произошедший у границ Сирии в минувший вторник вызывает массу вопросов у специалистов, поскольку тщательное рассмотрение ситуации и обстановки указывает на тот факт, что речь идёт о подготовленной испланированной провокации, а сам перехваченный Boeing P-8A Poseidon был лишь приманкой.
Обновлено 05 июня в 21:27
Общество
Паромное сообщение между Сахалином и Японией в этом году осуществляться не будет
Отмечается, что решение об отмене рейсов было вызвано, в частности, тем, что "российская сторона не подготовила соответствующее чартерное судно".
Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери
Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
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В качестве ключевого свидетеля может быть привлечен бывший информатор ФБР Министерство юстиции Соединенных Штатов подготовило новые обвинения против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 00:01
Общество
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Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Общество
В Приморье вновь принесла потомство леопард-«крестница» Стивена Сигала
Обновлено вчера в 21:44
Экономика
Титов заявил об игнорировании Аветисяном и Юсуповым бизнес-этики в связи с делом Калви
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Обновлено вчера в 15:41
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
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