Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивизРИА Новости 06:30
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет. Визу на год можно будет получить, если заявитель выполняет условия въезда и в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три краткосрочные визы.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали организатора убийства бизнесмена фон Калмановича
Следствие задержало организатора убийства в 2009 году в Москве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, заявил в четверг следователь в Пресненском суде Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте одного из подозреваемых по делу.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Катя Гордон заявила, что не называла Ксению Собчак «старой и страшной»
Сегодня в издании Андрея Малахова «Starhit» был опубликован комментарий Кати Гордон к высказыванию Ксении Собчак о дружбе.
Обновлено в 08:05
Общество
Бари Алибасов написал новое завещание
Обновлено в 07:52
Спорт
В СБР заявили, что Гараничев отказался подписывать контракт с организацией
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что все члены национальной команды подписали контракты с организацией, кроме Евгения Гараничева, который отказался это делать.
Обновлено в 16:19
Политика
Путин узнал мнение Пашиняна о российских туристах
В рамках Петербургского международного экономического форума президент России принял в Стрельне премьер-министра Армении.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Политика
Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует
Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Общество
Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов
Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.
Обновлено в 04:05
Политика
Дочь Пескова извинилась за высказывание о казнях геев
Обновлено в 15:13
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено 04 июня в 08:47
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
Технологии
Робот Boston Dynamics упал на сцене во время презентации в Лас-Вегасе
На конференции re: MARS в Лас-Вегасе, во время презентации компании, робот вышел на сцену, потерял равновесие, покружился вокруг своей оси и рухнул на спину.
Обновлено в 05:01
Энергетика
НОВАТЭК и «Газпром нефть» подписали соглашение по арктическим проектам
НОВАТЭК подписал соглашение с «Газпром нефтью» о сотрудничестве по проектам в Арктике, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В США пять сотрудников завода ExxonMobil пострадали в результате торнадо
По меньшей мере пять человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в США.
Обновлено в 16:47
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Общество
Роспотребнадзор назвал число посетителей McDonald’s в России
Ежедневно рестораны быстрого питания McDonald's посещают 1,5 млн россиян, заявила на сессии ПМЭФ руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 11:18
Политика
Украинская «Оппозиционная платформа» назвала кандидатов в депутаты Рады
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела съезд в Киеве, в ходе которого были названы первые 10 кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено в 10:08
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
Певица презентовала новый клип. Вера Брежнева выпустила новый клип на песню «Я не святая».
Обновлено в 11:00
Футбол
Kazanfirst: Бердыев останется в «Рубине» на руководящей должности
Сообщается, что Бердыев останется в системе клуба, получит новую руководящую должность и сохранит контроль над командой.
Обновлено в 14:12
Спорт
Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия).
Обновлено в 16:03
Футбол
Буффон может продолжить карьеру в Италии
Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено в 08:50
Энергетика
Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+
В мае добыча нефти в России была снижена на 317 000 баррелей в сутки по отношению к октябрю 2018 г. При этом сделка ОПЕК+ предполагает снижение добычи на 228 000 баррелей в сутки.
Обновлено в 14:48
Политика
Путин и Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Петербургу
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Футбол
«Реал» практически согласовал трансфер Азара
По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер.
Обновлено в 00:18
Космос
На фото темной стороны Луны обнаружены древние здания
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото темной стороны Луны древние здания.
Обновлено вчера в 11:08