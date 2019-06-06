Общество
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивизРИА Новости вчера в 06:30
Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет. Визу на год можно будет получить, если заявитель выполняет условия въезда и в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три краткосрочные визы.
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Евросоюз определил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Московский Комсомолецвчера в 06:00
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Саакашвили отказался возглавить партию Кличко
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили отказался идти на выборы вместе с партией «Удар» мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено вчера в 20:50
Футбол
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Футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург" в предстоящем сезоне может сменить прописку и переехать из своего родного города в Самару.
Обновлено вчера в 21:58
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено вчера в 06:09
Кино
Мединский оценил сериал «Чернобыль»
Сериал "Чернобыль" снят мастерски, с большим уважением к простым людям, заявил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Трамп намерен заключить с Китаем торговое соглашение
Трамп напомнил, что между США и Китаем существовало торговое соглашение, которое последняя страна постаралась пересмотреть.
Обновлено в 01:26
Экономика
В России увеличат размер материнского капитала
Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что материнский капитал в 2020 году увеличится.
Обновлено вчера в 12:20
Кино
Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»
Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено вчера в 11:04
Общество
Захарова назвала Соболь «животным» из-за инцидента с Симоньян
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Фейсбук инцидент в редакции "Эхо Москвы", из-за которого главред RT Маргарита Симонтян была госпитализирована.
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Названы цены на новый Volkswagen Passat 2020
Позже станет доступна версия с подключаемым гибридом мощностью 218 л.с. Цены на новый Volkswagen Passat в Германии начинаются с отметки в 34 720 евро за седан с 1,6-литровым дизельным мотором на 120 сил, а самым дорогим, на данный момент, является Passat Alltrack — 50 795 евро.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
Под Липецком три человека погибли в ДТП с автобусом
В Липецкой области три человека погибли в столкновении двух автомобилей и пассажирского автобуса.
Обновлено вчера в 17:21
Экономика
Акционер банка «Восточный» потребовал от Baring возместить 3,7 млрд рублей ущерба
Юуспов заявляет, что если обвиняемые возместят ущерб банку в размере 3,7 млрд рублей, он готов ходатайствовать о смягчении наказания.
Обновлено в 01:55
Политика
Порошенко прокомментировал речь Зеленского в Брюсселе
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что речь для действующего президента Владимира Зеленского, произнесенная им в Брюсселе, «родилась» в его офисе.
Обновлено в 01:32
Общество
Дуров увидел в своем голодании выгоду для пользователей Telegram
Обновлено вчера в 11:32
Армия и оружие
Штаб украинских войск в Донбассе сообщил о массовых потерях в боях с ополчением
Предложение последовало после того, как командование ВСУ в Донбассе сообщило о том, что украинские войска вторые сутки подряд несут потери.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 11:34
Футбол
Буффон может перейти в «Барселону»
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон, который в следующем месяце станет свободным агентом, может продолжить карьеру в Испании.
Обновлено вчера в 18:33
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Посольство США в Москве назвало письмо свердловского Минобра возвратом в 30-е годы
В посольстве США в Москве с грустью и недоумением восприняли рекомендации министерства образования Свердловской области, которое посоветовало вузам и колледжам отказаться от обучающих программ с американским участием.
Обновлено в 01:29
Кино
Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов
Ушел из жизни актер и театральный педагог Александр Кузнецов, известный широкому зрителю по роли в фильме «Джек Восьмеркин — американец».
Обновлено вчера в 05:30
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который получил ожог желудка четвертой степени, проведет три дня на обезболивающих лекарствах, после чего его, скорее всего, прооперируют.
Обновлено вчера в 01:32
Общество
В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»
Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Правительство утвердило концепцию создания системы управления данными
Правительство России утвердило концепцию создания и функционирования национальной системы управления данными (НСУД), следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
Обновлено в 01:36
Политика
Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Шестое июня стало самым жарким днём с начала года
Четверг, 6 июня, стало самым жарким днём с начала 2019 года, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
Обновлено в 01:38
Общество
Паромное сообщение между Сахалином и Хоккайдо отменено на 2019 год
Компания «Хоккайдо Сахалин Лайн» отменила все рейсы между островом Сахалин и городом Вакканай на острове Хоккайдо в Японии на ближайший год, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на заявление администрации японского города.
Обновлено в 01:52
Авто
Российский авторынок ускорил падение
Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
Игорь Корнеев: «Радует новый подход при составлении календаря РПЛ сезона-2019/20»
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал календарь РПЛ сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции
Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Врио губернатора Забайкальского края пойдет на выборы самовыдвиженцем
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов в пятницу, 7 июля подал документы в региональную избирательную комиссию.
Обновлено в 01:06