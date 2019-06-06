Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивизРИА Новости 06:30

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет. Визу на год можно будет получить, если заявитель выполняет условия въезда и в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три краткосрочные визы.
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ЕС установил условия получения долгосрочных мультивиз в Шенген

Интерфакс15:01

Шенгенно-модифицированный продукт

Коммерсантъ13:40

ЕС изменил правила выдачи виз и запланировал увеличить консульский сбор

ТАСС06:44

Евросоюз упростил жизнь послушным туристам

Lenta.ru08:15

ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз

Российская газета06:40

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

РИА Новости06:30

Евросоюз определил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Московский Комсомолец06:00
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 23:09, Ашберн

Шенгенская виза для белорусов подорожает до 80 евро - через полгода

КП - Беларусь09:08
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Гаджеты

Стартовал прием предзаказов на OPPO Reno 10x Zoom

Китайский бренд OPPO объявил о начале приема предварительных заказов на новинку смартфона Reno 10x Zoom, который получил уникальные характеристики.
Обновлено в 09:45
Общество

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено в 20:37
Футбол

Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»

Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
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Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Футбол

Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд

Информацию о возможном расширении числа команд в РПЛ подтвердил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Дизельные субмарины ТОФ сразились в подводной дуэли

Дизельные подводные лодки Приморской флотилии Тихоокеанского флота в рамках планового учения сошлись в дуэли.
Обновлено в 21:43
Политика

Le Monde узнала о разоблачении российского шпиона во Франции

Спецслужбы Швейцарии заявили, что к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 г. причастен российский шпион, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:06
Происшествия

Жена Панкратова-Черного рассказала о госпитализации актера

Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США

В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено в 21:43
Здоровье

Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару

Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено в 20:50
Происшествия

Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17

Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Дубае увеличилось до 17 человек.
Обновлено в 18:27
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Политика

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 22:19
Авто

GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин

Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено вчера в 10:02
Наука

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Происшествия

Задержан министр лесного комплекса Иркутской области

Обновлено в 03:22
Спорт

Легкоатлет Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Риме

Российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу в забеге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги", проходящем в Риме.
Обновлено в 16:15
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Автобус, уточнили в ГИБДД, следовал по маршруту "Липецк – Москва", в салоне находился 21 пассажир.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Армия и оружие

США прекратят обучение турецких пилотов на истребителях F-35

Обновлено в 22:46
Политика

Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора

Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено в 21:27
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

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Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Общество

Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в РФ

Обновлено в 18:15
Политика

Пентагон опасается «действий» России в Арктике

Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено в 22:50
Футбол

СМИ огласили календарь первого тура РПЛ

Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
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