Общество

ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристовРБК 13:00

«Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания — от одного года до пяти лет», — говорится в сообщении Еврокомиссии. Европарламент, как ранее Совет ЕС и Еврокомиссия, также одобрил увеличение визового сбора с €60 до €80.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристов

РБК13:00

Туристам упростили получение шенгенских виз

Телеканал 360°08:58

Стоимость шенгенской визы в 2019 году вырастет до 80 евро

Аргументы и Фактывчера в 06:55

Евросоюз упростил получение шенгена для туристов с хорошей визовой историей

Интерфакс07:25

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристов

iReactor08:56

В 2019 году могут измениться правила получения шенгенских виз

РИА Новостивчера в 05:20

Получить визу в Европу станет проще

РЕН ТВвчера в 03:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Обновлено вчера в 11:30
Экономика

Самым молодым холостяком из топ-200 бизнесменов РФ Forbes стал 23-летний Бажаев

В рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году попали 19 холостяков, самый молодой из них — 23-летний совладелец "Русской платины" Дени Бажаев, сообщило в пятницу российское издание Forbes.
Обновлено в 13:10
Происшествия

При пожаре в промзоне Нижнекамска пострадали 17 человек

По последним данным минздрава региона, в результате пострадали 17 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 12:33
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Политика

Порошенко и Зеленский пожали друг другу руки перед началом дебатов

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой

Обновлено в 13:34
Политика

Зеленский заявил, что «намерен сломать систему»

Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Зеленский в ходе предвыборных дебатов с действующим президентом страны Порошенко, заявил, что он «обычный человек», который «намерен сломать систему».
Обновлено в 12:25
Общество

В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Происшествия

Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад.
Обновлено в 11:50
Футбол

Ванда Нара: «Икарди останется в „Интере“»

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила о том, что аргентинец продолжит выступать за миланский клуб в следующем сезоне.
Обновлено в 12:14
Общество

В Казани проверяют информацию об отмывании котлет в школьной столовой

Обновлено в 05:39
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес

Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»

Бизнесмен, муж телеведущей программы «Дом-2» Ксении Бородиной Курбан Омаров обрушился на юмориста Сергея Светлакова с критикой и обвинил его в зависти.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Вылет из Мурманска в Пулково задержали из-за дебошира

Вечерний рейс авиакомпании «Россия», который должен был отправиться в аэропорт Пулково сегодня в 18.05, задержали на час.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме, который она анонсировала днем ранее.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе

Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Кино

Назван худший персонаж «Мстителей»

Обновлено в 10:49
Происшествия

Суд освободил онкобольного россиянина от наказания

Преображенский суд Москвы освободил от отбывания наказания мужчину с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 12:48
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Экспедиционный "Хантер" переплюнул в этом плане даже внедорожник комплектации "Классик", который оценен в 770 900 рублей.
Обновлено в 05:28
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Футбол

Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут

Обновлено в 12:18
Гаджеты

Все устройства, которые получат EMUI 9.1

В первую группу вошли устройства, которые поддерживает общедоступную бета-версию: Mate 20; Mate 20 Pro; Mate 20 X; Mate 20 RS Porche design.
Обновлено в 11:13
Политика

Кабмин одобрил запрет «веселящего газа»

Как передаёт РБК со ссылкой на соответствующий документ, речь идёт о запрете на изготовление, закупку, хранение и пропаганду употребления этого препарата не в медицинских, промышленных или технических целях.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено вчера в 07:06
Транспорт

Ространснадзор не выявил нарушений в правилах ручной клади «Победы»

Ространснадзор завершил проверку правил ручной клади авиакомпании "Победа", нарушений выявлено не было, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 11:39
Наука

Небольшой ежедневный кусок сыра снижает вероятность инфаркта

Обновлено в 02:21
Политика

На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко

На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 13:03
Политика

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны следовать примеру Мальты, которая не пропустила российские самолеты в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 09:52
Политика

Дебаты Порошенко и Зеленского завершились

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в Киеве завершились.
Обновлено в 13:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное