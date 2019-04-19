Общество
ЕС упростит правила выдачи шенгенских виз для добросовестных туристовРБК вчера в 13:00
«Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания — от одного года до пяти лет», — говорится в сообщении Еврокомиссии. Европарламент, как ранее Совет ЕС и Еврокомиссия, также одобрил увеличение визового сбора с €60 до €80.
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ЕС собирается упростить выдачу шенгенских виз туристам с хорошей визовой историей
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