Общество
ЕС упростил процедуру выдачи шенгенских визКоммерсантъ 08:41
Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, говорится в сообщении на сайте организации. Согласно новым правилам, на визу можно подавать максимум за шесть месяцев (ранее за три) и минимум за 15 дней.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Происшествия
В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке
Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
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Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ
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Общество
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Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
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Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
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Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику
Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
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Армия и оружие
У границ Германии перехватили два российских Су-27
Командование ВВС Германии опубликовало кадры перехвата двух российских истребителей Су-27, которые подошли к границам страны на близкое расстояние.
Обновлено в 09:23
Политика
Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
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В свою очередь BBC сообщает, что в одном из пабов сыновья американского президента угостили напитками всех посетителей, а также поблагодарили жителей деревни за гостеприимство.
Обновлено в 15:56
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Игры
Blizzard только что отменила шутер по StarCraft. Еще один
Джейсон Шрайер с Kotaku поговорил с сотрудниками Blizzard об игре во вселенной StarCraft, которая провела в разработке два года и недавно была отменена, чтобы студия вложила больше ресурсов в Diablo 4 и Overwatch 2. Игру описывают как «Battlefield во вселенной StarCraft».
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На Сахалине построят гостиницу сети Hilton
О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.
Обновлено в 04:59
Наука
Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Победу над нацизмом признают всемирным наследием человечества
Ранее News.ru сообщал, что верхняя палата российского парламента намерена предложить ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, а все памятники погибшим во Второй мировой войне — единым мемориалом.
Обновлено в 19:20
Происшествия
В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.
Обновлено в 19:01
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28