ЕС упростил процедуру выдачи шенгенских визКоммерсантъ 08:41

Совет Евросоюза одобрил поправки к кодексу о выдаче шенгенских виз, говорится в сообщении на сайте организации. Согласно новым правилам, на визу можно подавать максимум за шесть месяцев (ранее за три) и минимум за 15 дней.

Происшествия В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Политика Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.

Общество Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".

Гаджеты Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представили официально Новый смартфон составит конкуренцию бюджетному аппарату Redmi 7A.

Экономика Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.

Гаджеты Huawei открывает новые фирменные магазины в России На сегодняшний день в России уже открыты шесть фирменных магазинов – в Москве, Новосибирске и Уфе.

Экономика DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".

Армия и оружие Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.

Армия и оружие У границ Германии перехватили два российских Су-27 Командование ВВС Германии опубликовало кадры перехвата двух российских истребителей Су-27, которые подошли к границам страны на близкое расстояние.

Политика Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».

Общество Сыновья Трампа угостили напитками посетителей пабов Ирландии В свою очередь BBC сообщает, что в одном из пабов сыновья американского президента угостили напитками всех посетителей, а также поблагодарили жителей деревни за гостеприимство.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Игры Blizzard только что отменила шутер по StarCraft. Еще один Джейсон Шрайер с Kotaku поговорил с сотрудниками Blizzard об игре во вселенной StarCraft, которая провела в разработке два года и недавно была отменена, чтобы студия вложила больше ресурсов в Diablo 4 и Overwatch 2. Игру описывают как «Battlefield во вселенной StarCraft».

Экономика На Сахалине построят гостиницу сети Hilton О сотрудничестве договорились резидент ТОР "Горный воздух" ООО "Бриллиант" и международный брендовый оператор Hilton.

Наука Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).

Политика Победу над нацизмом признают всемирным наследием человечества Ранее News.ru сообщал, что верхняя палата российского парламента намерена предложить ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, а все памятники погибшим во Второй мировой войне — единым мемориалом.

Происшествия В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам По данным обвинения, первую угрозу 54-летний Скотт Брайан Хейвен озвучил в мае 2018 года, когда грозился отрезать головы двум сенаторам.