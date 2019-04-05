ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговореКоммерсантъ вчера в 14:20

Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.

ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре

Политика Парламент Словакии по ошибке запретил исполнение иностранных гимнов Исполнение гимнов разрешается теперь только на мероприятиях с участием официальных иностранных делегаций.

Армия и оружие Боевики обстреляли деревни в сирийской Хаме, есть жертвы Как сообщает гостелевидение Сирии, в результате минометного обстрела были разрушены десятки домов мирных жителей.

Политика Ассанж потребовал от Швеции возмещения судебных расходов Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, потребовал от Швеции более 9 млн крон (около $1 млн) на покрытие судебных расходов по расследованию обвинений, выдвинутых в его адрес.

Армия и оружие Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.

Общество Стали известны минимальные оклады бюджетников Ростова Минимальный размер оклада санитарки составляет 5900 рублей, старшей медсестры — 7700 рублей, а методиста, педагога-психолога и воспитателя — 8200 рублей.

Политика Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.

Происшествия Истребитель F-16 подстрелил сам себя Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.

Происшествия Поезд протаранил машину скорой помощи в Польше Пассажирский поезд около польского города Пущиково на большой скорости врезался в машину скорой помощи, которая застряла на путях перед опущенным шлагбаумом.

Политика Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.

Политика Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Спорт Большунов стал третьим в туристическом марафоне в Норвегии Российский лыжник Александр Большунов стал третьим туристического марафона Коввеrlорет — гонке на 43 км классическим стилем в Сулитьельме (Норвегия).

Футбол Олег Романцев: «Думаю, „Спартак“ выиграет с разницей в один мяч» Думаю, что ЦСКА входил в их число: однажды он даже бросил, что настраивать команду на игру с армейцами нет необходимости – они, мол, и так горят.

Авто Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.

Политика Волкер призвал украинцев отдать голос за Порошенко во втором туре Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил украинцам, почему на президентских выборах они должны проголосовать за Петра Порошенко.

Авто ЗИЛ-4972 собрал в себе весь возможный внедорожный потенциал Грузовик повышенной проходимости ЗИЛ-4972 собрал в себе все наработки советской инженерной школы.

Политика МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.

Происшествия МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Екатерина Стриженова показала первый день рождения внука Пети Екатерина Стриженова показала первый день рождения внука Пети от старшей дочери звезды Анастасии.

Политика Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос 31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».