Экономика
ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговореКоммерсантъ вчера в 14:20
Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.
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BMW может выплатить штраф в миллиард евро после обвинений в картельном сговоре
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