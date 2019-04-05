Экономика

ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговореКоммерсантъ вчера в 14:20

Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.
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Еврокомиссия оштрафовала BMW на €1 млрд

Известиявчера в 17:16

BMW выделит €1 млрд на оплату возможного штрафа из-за подозрений ЕК

РБКвчера в 19:56

BMW может выплатить штраф в миллиард евро после обвинений в картельном сговоре

Реальное времявчера в 17:25

Компания BMW выделит 1 миллиард долларов на оплату возможного штрафа по делу о картельном сговоре

Эхо Москвы06:30

Концерн BMW решил отложить в резервный фонд €1 млрд после обвинений в сговоре

ТАССвчера в 16:34

BMW оштрафовали на миллиард евро

Газета.Ruвчера в 15:59

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

РИА Новостивчера в 07:54
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Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Обновлено в 07:55
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Стас Михайлов заболел и перенес концерт

Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Футбол

«Анжи» и «Динамо» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между махачкалинским "Анжи" и московским "Динамо" завершился ничьей со счетом 1:1, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:28
Политика

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес

Яна Рудковская похвасталась длинными ногами в дерзком мини

Яна предстала на красной дорожке в дерзком мини-платье, которое подчеркивает стройность ее ног.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе

В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
Обновлено в 07:10
Теннис

Шарапова приняла участие в съемках фильма

Обновлено в 09:38
Авто

В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4

86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Политика

МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией

Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Обновлено в 03:04
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара

Обновлено в 05:03
Здоровье

Специалисты назвали причины меньшей продолжительности жизни мужчин

Эксперты Всемирной организации здравоохранения подготовили доклад, в котором сообщили, почему мужчины живут меньше женщин.
Обновлено вчера в 23:05
Хоккей

Нападающий «Коламбуса» Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 01:40
Футбол

Израильский вратарь стал самым возрастным футболистом в истории

Израильский вратарь Исаак Хайик стал самым возрастным футболистом в истории.
Обновлено в 07:18
Спорт

Российский лыжник Большунов занял третье место в марафоне в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в гонке классическим стилем на 43 км в рамках марафона Kobberlopet, соревнования прошли в норвежском Сулитьельме.
Обновлено в 07:28
Наука

Раскол антарктического ледника Бранта объяснили естественными причинами

Обновлено в 04:47
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Авто

Бюджетный KIA Sportage показал ошеломительный результат в марте

Обновлено в 04:11
Музыка

Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Происшествия

Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже

Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже, заявил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:46
Футбол

Гаттузо покинет «Милан» по окончании нынешнего сезона

Главный тренер футбольного итальянского клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, сообщает 6 апреля La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 08:03
Политика

С-400 защитят границы ЕС и НАТО, заявили в партии Эрдогана

Пресс-секретарь турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что российские ракетные системы С-400 защитят не только Турцию, но и ЕС с НАТО.
Обновлено в 08:39
Политика

В Донецк приехал координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш прибыл сегодня в Донецк с рабочим визитом.
Обновлено вчера в 05:24
Политика

Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения

Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

Обновлено в 04:39
Политика

В Иерусалиме ужесточили проверку духовенства с Украины

Иерусалимская церковь ввела проверку всех документов и справок для священнослужителей из Украины из-за попыток представителей "новой церкви" принять участие в служении в храме Гроба Господня, сообщил в субботу настоятель киевского храма святых апостолов Петра и Павла, архимандрит Алипий (Светличный).
Обновлено в 08:40
Футбол

Ролан Гусев: «ЦСКА превосходит „Спартак“ во всем»

Экс-хавбек ЦСКА и сборной России Ролан Гусев поделился мыслями перед матчем армейцев против «Спартака» в рамках 22-го тура РПЛ.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Оскандалившаяся сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз

Обновлено в 08:45
Политика

Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.
Обновлено вчера в 16:42
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