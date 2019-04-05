ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговореКоммерсантъ вчера в 14:20

Антимонопольные органы Евросоюза по итогам начатого в сентябре прошлого года расследования пришли к предварительному выводу, что компании BMW, Daimler и Volkswagen вступили в сговор с целью ограничить разработку технологий по очистке автомобильных выбросов, передает AP.

ЕС уличил BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре

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