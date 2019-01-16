ЕС согласовал санкции против Боширова и ПетроваГазета.Ru 08:24

Представители 28 стран Евросоюза договорились о введение санкций против четырех подозреваемых по "делу Скрипалей", в том числе и на Александра Петрова и Руслана Боширова, передает ТАСС со ссылкой на источник.

ЕС согласовал санкции против Боширова и Петрова

Политика Политика Украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России

Общество Общество YouTube запретил видео с опасными для жизни и здоровья акциями Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.

Общество Общество Google переименовал детские сады Москвы в крематории Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.

Авто Авто Skoda анонсировала новый кроссовер Мировая премьера нового кроссовера Skoda состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет в нынешнем году с 5 по 17 марта.

Происшествия Происшествия Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски» Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.

Общество Общество Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей

Гаджеты Гаджеты Apple запускает чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max Apple представила чехлы Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

Авто Авто BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.

Общество Общество ФСИН хочет запретить ОНК снимать заключённых на видео Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предлагает запретить членам общественных наблюдательных комиссий (ОНК) снимать заключённых в СИЗО и колониях на свои видеокамеры.

Происшествия Происшествия В Ленинградской области произошел взрыв на заводе На заводе в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел взрыв.

Гаджеты Гаджеты Nike выпустила баскетбольные кроссовки с автоматической шнуровкой Компания Nike выпустила баскетбольные кроссовки Adapt BB с автоматической шнуровкой.

Общество Общество «Аэрофлот» сообщил об исчерпании субсидий на полеты на Дальний Восток Выделенные государством деньги на субсидируемые полеты «Аэрофлота» на Дальний Восток и внутри региона закончились, в связи с чем авиакомпания приостанавливает бронирование мест.

Происшествия Происшествия Путин поручил расселить жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске Президент Владимир Путин заявил о необходимости в короткие сроки расселить всех жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске.

Общество Общество Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.

Политика Политика Штаты угрожают выйти из ДРСМД 2 февраля США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не начнет его соблюдать.

Общество Общество Названы страны с самыми красивыми женщинами В топ-5 своеобразного рейтинга стран с самыми красивыми женщинами вошли Филиппины, Мексика, Южная Африка и Вьетнам.

Общество Общество McDonald’s лишился права на товарный знак Big Mac Издание The Irish Times распространило информацию, согласно которой в рамках судебного разбирательства с ирландской сетью быстрого питания Supermac’s компанию McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.

Космос Космос NASA показало видео приближения «New Horizons» к Ultima Thule Космический аппарат NASA «New Horizons» возобновил передачу данных, собранных 1 января 2019 года во время приближения к объекту пояса Койпера 2014 MU69, так же известного как Ultima Thule.

Общество Общество В Нью-Йорке сняли на видео взрыв моста через Гудзон В Нью-Йорке снесли восточную часть старого гудзонского моста Таппан Зи (Tappan Zee), который прослужил на 11 лет больше, чем предполагалось.

Армия и оружие Армия и оружие В Манбидже 16 человек погибли при теракте ИГ Четверо американских военных и 13 мирных граждан погибли при взрыве смертника террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) в городе Манбидж на севере Сирии.

Общество Общество На реке в штате Мэн образовался ледяной диск диаметром более 90 метров В американском штате Мэн в США, на реке Пресумпсот образовался ледяной круг — он медленно вращается на поверхности воды.

Теннис Теннис Мария Шарапова вышла в третий круг Australian Open В следующем круге Шарапова, победительница Australian Open-2008, сыграет с действующей обладательницей титула третьей ракеткой турнира Каролиной Возняцки из Дании, которая в своем матче второго круга оказалась сильнее шведки Юханны Ларссон.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi сделала сканер отпечатков пальцев на весь экран Размер сканера составляет 50 мм на 25 мм, что, по словам главы Xiaomi, более чем в пять раз больше стандартной зоны, представленной на рынке, и более чем в 15 раз больше дактилоскопической зоны классического сканера Xiaomi на задней панели.

Армия и оружие Армия и оружие Силовики обвинили ополченцев в обстреле грузовика Силовики в среду обвинили ополченцев в обстреле грузовика ВС Украины в Донбассе, пострадали 10 военных.

Экономика Экономика Сбербанк обошел «Роснефть» по капитализации На прошедших торгах обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 1,65%, префы выросли на 0,76%.

Гаджеты Гаджеты В Сети опубликованы новые рендеры смартфона iPhone XI

Культура Культура Умер татарский певец Ильхам Шакиров

Гаджеты Гаджеты Легендарная Motorola RAZR станет смартфоном с гибким экраном Ранее на рынке предлагалась раскладушка Motorola RAZR, которая считается легендарной.