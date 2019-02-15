Политика
ЕС согласовал новые санкции против россиянLenta.ru 09:58
Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом со ссылкой на близкие к ситуации анонимные источники сообщает RFE/RL.
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Bloomberg: ЕС вводит санкции против восьми россиян из-за Керченского пролива
Московский Комсомолец09:57
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Происшествия
Фигурант дела Baring Vostok Кордичев дал показания против соучастников
Советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев готов сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов и уже дал показания против соучастников, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Обновлено в 06:59
Экономика
Приватбанк заявил о поддержке Гаагского арбитража в деле против России
Один из крупнейших банков Украины — Приватбанк — сообщил, что Арбитражный суд в Гааге поддержал его иск к России по поводу потери активов в Крыму.
Обновлено в 09:58
Экономика
Siemens и РФПИ инвестируют в проект скоростной железной дороги на Урале
Siemens Mobility (подразделение немецкого концерна Siemens AG по производству железнодорожной техники и составов), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Уральская скоростная магистраль» договорились об участии в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург (ВСМ).
Обновлено в 10:19
Хоккей
Путин и Лукашенко сыграли в хоккей за одну команду
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в хоккей на льду спорткомплекса "Шайба" в Сочи, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:53
Политика
Орешкин рассказал, почему его не любят в правительстве
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что его не любят в правительстве, потому что он заставляет другие министерства выходить из зоны комфорта.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке
Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
Обновлено в 08:26
Политика
Российским офицерам выплатят по 207 рублей на теплые кальсоны
Правительство распорядилось доплачивать российским офицерам по 207 рублей для того, чтобы они могли купить себе теплые кальсоны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:31
Политика
В Германии заявили о совместном ответе Запада на прекращение ДРСМД
Запад выработает совместное решение в ответ на прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 09:10
Кино
Актер Машков объявил об уходе из кино
Российский актер Владимир Машков объявил, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он уйдет из кино.
Обновлено в 08:12
Общество
Москвичи смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна 18 февраля
Москвичи и гости столицы смогут невооруженным глазом наблюдать сближение Венеры и Сатурна утром в понедельник, 18 февраля.
Обновлено в 08:43
Политика
Обозначена роль Кремля в помощи Донбассу
Совещание совета прошло в Москве в пятницу, 15 февраля.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии
Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Японские истребители сопроводили российские Ту-95 над Японским морем
Экипажи Дальней авиации регулярно выполняют плановые полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана, которые всегда выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Обновлено в 08:45
Культура
Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Наука
Ученые нашли способ предотвратить рак
Исследовательская группа Луисвиллского университета в США разработала препарат по иммунотерапии рака, который помогает предотвратить появление опухоли.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Воспитательница детсада в Рузе забыла пятилетнюю девочку на морозе
На этой неделе в Рузском детском саду № 5 воспитательница оставила пятилетнюю Вику Золотареву на улице после прогулки.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
Власти Подмосковья отменили запрет сидеть на полу в аэропортах
Правительство Московской области отменило принятые в 2018 году правила пользования аэропортами и поведения их посетителей.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Появилось видео начала массовой драки со стрельбой в Москве
Очевидцы массовой драки со стрельбой у кафе, которая произошла у кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы, сняли начало конфликта на видео.
Обновлено в 06:28
Происшествия
По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из «Газпрома»
В Дагестане задержан заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела организации Курахма Магомедов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:52
Теннис
Карен Хачанов снялся с турнира в Марселе
Российский теннисист Карен Хачанов не сыграет на соревнованиях Open 13, которые пройдут с 18 по 24 февраля.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Взорвавшийся в Красноярске жилой дом был построен незаконно
Напомним, взрыв газового баллона произошел накануне вечером в трехэтажном жилом доме в Центральном районе Красноярска.
Обновлено в 04:43
Политика
Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
Обновлено в 07:30
Экономика
В Сбербанке предупредили о новом мошенничестве с помощью роботов
В течение ближайшего полугода появится новый вид мошенничества с помощью роботов, подделывающих разные голоса, предупредили в Сбербанке.
Обновлено в 09:50
Общество
Александр Беглов уволил глав трех районов Петербурга
Обновлено в 06:34
Происшествия
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:35
Кино
Татьяну Васильеву убрали из «Сватов»
Народная артистка России Татьяна Васильева сообщила о том, что ее не пригласили сниматься в седьмом сезоне популярного в России украинского сериала "Сваты".
Обновлено в 06:52
Политика
Германия может изменить правовую базу, регулирующую «Северный поток–2»
Германия рассматривает возможность изменения правовой базы, регулирующей газопровод "Северный поток – 2", чтобы обеспечить ее соответствие нормативным требованиям Европейского союза, сообщил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью агентству Рейтер.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Силовики задержали мужчину со взрывчаткой в Сургуте
Днем 15 февраля в Сургуте около торгового центра «Меркурий» во время спецоперации задержали мужчину со взрывчаткой, сообщает СТВ.
Обновлено в 09:13
Спорт
Ласицкене стала лучшей на зимнем чемпионате РФ по легкой атлетике
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене завоевала золото чемпионата России по легкой атлетике в помещении.
Обновлено в 08:43