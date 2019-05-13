ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в ДонбассеLenta.ru 07:21

Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса. Такое заявление сделал глава МИД Чехии Томаш Петршичек, сообщает «Европейская правда».

Спорт Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).

Экономика Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского Украинский Нацбак проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка украинского олигарха Игоря Коломойского.

Музыка В Тель-Авиве официально открылся конкурс «Евровидение-2019» «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. По традиции конкурс состоит из двух полуфиналов и финала.

Политика Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма Избранный президент Украины Владимир Зеленский после нескольких встреч с лидерами различных конфессий опубликовал на странице в Facebook видеоролик, в котором они делают совместное заявление с "посланием мира" к живущим в Крыму и на Донбассе.

Экономика ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.

Общество В Госдуме предлагают запретить авиакомпаниям разлучать семьи в салоне Депутат Василий Власов обратился к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением обязать авиакомпании не рассаживать членов семьи в самолетах.

Энергетика Украинцам повысят цены на газ после обещаний о снижении Украинцам повысят цены на газ с 1 июня, несмотря на обещания кабмина ее снизить.

Шоу-бизнес Александр Цекало познакомил детей с молодой женой 57-летний продюсер Александр Цекало познакомил своих детей от предыдущего брака — Михаила и Александру — со своей новой супругой, 27-летней художницей Дариной Эрвин.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в России Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.

Происшествия Меркель сменила самолет после инцидента в аэропорту Дортмунда Правительственный лайнер канцлера Германии Ангелы Меркель получил повреждения во время стоянки в аэропорту города Дортмунд (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).

Происшествия Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".

Общество В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.

Происшествия Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек.

Политика Климкин выдвинул ультиматум Европе из-за санкций против России Киев откажется от соблюдения Минских соглашений, если европейские страны ослабят санкционное давление на Москву, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Политика Трамп захотел встретиться с Путиным Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости допустил, что вопрос будущей встречи Путина и Трампа может обсуждаться в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи.

Футбол «Палермо» переведён в Серию C по решению суда В нынешнем сезоне «розонерри» заняли третье место в Серии B и сохраняли шансы на повышение в классе.

Общество Минсельхоз разработал правила ввоза импортного хамона в багаже В Минсельхозе пояснили, что законопроект не вводит никаких ограничений и запретов на ввоз товаров из-за рубежа в ручной клади и багаже, так как фактически эти нормы уже действуют в ЕАЭС с 2010 года.

Происшествия В Липецке эвакуируют торговые центры и вокзалы Эвакуируют и другие торговые центры города, а также 2 автовокзала и железнодорожный вокзал.

Происшествия В Казани школьник с пистолетом взял одноклассников в заложники Инцидент произошел сегодня, 13 мая, в гимназии №7 в городе Казань. По предварительной информации, школьнику 17 лет.

Политика Кремль выявил регионы, где жители хотят поменять губернаторов В некоторых российских регионах закрытые исследования, проведенные в марте для администрации президента, показали высокий запрос на смену губернаторов.

Политика Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Зеленского Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что заинтересован в скорейшем вступлении Владимира Зеленского в должность президента страны.

Происшествия В США официант вернул забывчивой пенсионерке чек почти на $500 тысяч В Нью-Йорке в одной из пиццерий женщина пожилого возраста оставила на столике чек на $424 тыс. Официант, обслуживавший посетительницу и оставшийся без чаевых, вернул документ владелице, передает New York Daily News.

Происшествия Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции 13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.

Шоу-бизнес СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню Издание DOM2LIFE со ссылкой, как утверждается, на очень осведомленные и достоверные источники, сообщило, что 7 мая Алина Кабаева не просто стала мамой, а родила двойню.