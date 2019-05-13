Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в ДонбассеLenta.ru 07:21
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса. Такое заявление сделал глава МИД Чехии Томаш Петршичек, сообщает «Европейская правда».
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МИД Чехии: ЕС не рассматривает санкции против России за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
Комсомольская правда04:17
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Обновлено вчера в 14:59
Общество
Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи
«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
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Раскрыты причины внезапных смертей российских школьников на уроках
Российские школьники умирают на уроках физкультуры из-за отсутствия медицинского персонала, способного оказать первую помощь.
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Фондовый рынок США обвалился после эскалации торговой войны с Китаем
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Opel выпустил 300-сильный подключаемый гибрид
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Филарет заявил о «разделении» новой церкви на Украине
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Умерла голливудская певица и актриса Дорис Дэй
Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
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