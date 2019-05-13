Политика

ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в ДонбассеLenta.ru 07:21

Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса. Такое заявление сделал глава МИД Чехии Томаш Петршичек, сообщает «Европейская правда».
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
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Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
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СМИ назвали имя нового гендиректора «Спартака»

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Тела всех погибших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево опознаны.
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