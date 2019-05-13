Политика
ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в ДонбассеLenta.ru 07:21
Европейский союз не планирует вводить новые санкции против России из-за ее решения выдавать российские паспорта жителям Донбасса. Такое заявление сделал глава МИД Чехии Томаш Петршичек, сообщает «Европейская правда».
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МИД Чехии: ЕС не рассматривает санкции против России за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
Комсомольская правда04:17
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