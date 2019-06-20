Политика
ЕС продлит экономические санкции против РоссииГазета.Ru 15:01
ЕС связал срок действия санкций и выполнение Минских соглашений в марте 2015 года. Ранее сообщалось, что Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя.
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Авто
Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей
Обновлено в 17:28
Политика
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу в воздух
Обновлено в 16:05
Происшествия
Прокуратура Киева подтвердила факт самоубийства депутата Рады Тымчука
Следствие считает самоубийство основной версией гибели депутата Верховной рады Украины от «Народного фронта» Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Политика
ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ
Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Происшествия
На проспекте Испытателей насмерть сбили велосипедиста
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отказалась от алиментов
Ксения отказалась от алиментов и сняла с бывшего мужа эту обязанность.
Обновлено в 10:43
Авто
Kia представила новый кроссовер Seltos
Компания Kia представила новый компактный кроссовер Seltos. Машина станет моделью для глобального рынка.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
«Росатом» начал строительные работы на площадке АЭС «Пакш-2» в Венгрии
«Росатом» начал строительство АЭС «Пакш-2» в Венгрии.
Обновлено в 17:26
Кино
«Мстители: Финал» снова покажут в кинотеатрах с новыми сценами
Главный продюсер компании Marvel Кевин Фейги объявил о возвращении фильма в кинотеатры с несколькими новыми сценами, сообщает «iReactor».
Обновлено вчера в 19:51
Футбол
Ерохин: чемпионство — это было круто, память на всю жизнь
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о впечатлениях от завоевания чемпионского титула Российской Премьер-Лиги в сезоне-2018/19.
Обновлено в 17:47
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Сыну генерала ФСБ вынесли приговор по делу о наркотиках
В Москве суд приговорил сына бывшего главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича Евгения к 10 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:42
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Политика
Власти Калининграда займутся вопросом пожарного о низких зарплатах
Калининградские власти разберутся с ситуацией пожарного, который рассказал во время Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным о низких зарплатах.
Обновлено в 11:23
Общество
В «Сибавтобане» введено наблюдение
Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства — наблюдение — в одной из крупнейших региональных компаний «Сибавтобан».
Обновлено в 17:00
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
Политика
Путин пообещал повышение пенсий
Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.
Обновлено в 05:35
Кино
Marvel думают о роли супергероя для Киану Ривза
Обновлено в 16:37
Здоровье
Максимум комфорта и полный контроль. Будущие мамы ‐ о естественных родах в Раменском перинатальном центре
Раменский центр специализируется именно на осложнениях во время беременности и родов.
Обновлено в 13:50
Политика
Путин прокомментировал расследование крушения рейса MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе.
Обновлено в 11:16
Общество
Роскомнадзор проиграл суд и должен предпринимателю 415 тысяч рублей
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 415 тысяч рублей в пользу предпринимателя Арсена Мирзаяна.
Обновлено в 14:26
Хоккей
Кучеров стал самым ценным игроком сезона НХЛ
Обновлено вчера в 22:43
Технологии
Роскомнадзор внедрит систему контроля за контентом онлайн-кинотеатров
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр подвёл итоги конкурса на разработку автоматизированной системы мониторинга контента, который предоставляют интернет-кинотеатры.
Обновлено в 08:50