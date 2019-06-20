ЕС продлил санкции против России по КрымуRT на русском 09:08

Совет Евросоюза продлил пакет экономических санкций в отношении России, введённый в связи с присоединением Крыма. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС. Как отмечается, ограничительные меры продлены на год — до 23 июня 2020 года.

ЕС продлил санкции против России по Крыму

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