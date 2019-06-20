Политика
ЕС продлил санкции против России по КрымуRT на русском 09:08
Совет Евросоюза продлил пакет экономических санкций в отношении России, введённый в связи с присоединением Крыма. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета ЕС. Как отмечается, ограничительные меры продлены на год — до 23 июня 2020 года.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Политика
Путин ответил на вопросы россиян
В 17-й раз Владимир Путин отвечает в прямом эфире на вопросы россиян.
Обновлено в 09:32
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
В Минобороны заявили о ведении США информационной войны против России
В Министерстве обороны России заявили о полномасштабной информационной войне, которую Вашингтон ведёт против Москвы.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Политика
Путин рассказал, что сможет решить проблему Донбасса
Путин добавил, что без прямого диалога и выполнения минских соглашений со стороны украинских властей проблему не решить.
Обновлено в 10:04
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Алибасова проверят на психотропные вещества
Российский продюсер Бари Алибасов сдал анализы, которые выявят содержание или отсутствие психотропных веществ в его организме.
Обновлено в 11:42
Политика
В крушении «Боинга» MH17 в Донбассе обвинили Игоря Стрелкова
Объединенная следственная группа (JIT), проводившая расследование крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, объявила официальные выводы своих следователей.
Обновлено вчера в 07:21
Футбол
Чемпионат мира 2022 года не будет перенесен из Катара в другую страну
Организационный комитет чемпионата мира 2022 года в Катаре опроверг информацию о возможном переносе турнира в другую страну.
Обновлено в 10:42
Политика
Трамп заявил о «большой ошибке» Ирана
Трамп осудил действия Ирана и назвал их большой ошибкой. "Иран совершил очень большую ошибку", - подчеркнул Трамп.
Обновлено в 10:59
Политика
Путин сказал, какую окрошку предпочитает
Президент России Владимир Путин предпочитает окрошку на квасе, сообщила одна из ведущих прямой линии, журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено в 11:01
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Здоровье
В Волгоградской области выявили два опасных пляжа
Одна из территорий принадлежит лагерю Два пляжа в Волгоградской области признали небезопасными - как показали исследования Роспотребназора, они не соответствуют требованиям санитарного законодательства по микробиологическим и химическим показателям.
Обновлено в 09:34
Авто
Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок
В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Политика
Путин назвал катастрофой возможную войну США с Ираном
Отношения между США и Ираном обострились после того, как президент Дональд Трамп объявил о выходе из сделки по ядерной программе.
Обновлено в 09:44
Интернет
В Microsoft Edge можно будет удалять PWA через Панель управления
Прогрессивные веб-приложения (PWA) существуют уже около четырёх лет. Компания Microsoft активно применяет их в Windows 10 наряду с обычными.
Обновлено в 08:00
Общество
После обращения к Путину в Оренбуржье отремонтируют сельскую школу
От оренбуржцев поступила информация о том, что в селе Трудовом находится школа, которая не ремонтировалась 50 лет.
Обновлено в 09:47
Происшествия
На проспекте Испытателей насмерть сбили велосипедиста
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе.
Обновлено в 11:11
Политика
Си Цзиньпин встретился с Ким Чен Ыном
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин 20—21 июня посетит Северную Корею, это его первый государственный визит в республику.
Обновлено в 03:44
Политика
Зеленский отменил указ о школьной форме
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил указ о введении школьной формы, подписанный 12 июня 1996 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.
Обновлено в 08:53
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
СМИ сообщают о четвертой беременности Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон находится в положении и должна стать матерью в четвертый раз.
Обновлено в 11:41
Экономика
Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты
Россияне во время «Прямой линии» с президентом пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты.
Обновлено в 05:19
Политика
Путин поручил присвоить ополченцам Дагестана статус ветеранов
Путин поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с террористами в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана в 1999 году.
Обновлено в 07:50
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.
Обновлено в 10:30