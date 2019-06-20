Политика
ЕС продлил санкции против России на годВести.Ru 09:26
Совет ЕС продлил ограничительные меры, которые введены в ответ якобы на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Санкции применяются к лицам ЕС и компаниям, которые базируются в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:59, Вашингтон
Политика
Митингующие в Тбилиси штурмуют здание парламента
Обновлено в 14:18
Авто
Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков в РФ
Кстати, более "привлекательными" угонщики считают следующие модели - LadaXray, Volkswagen Touareg, Audi Q5, BMW X3, а также "Лада Калина", Chevrolet Niva и Renault Captur.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники
Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47
Футбол
Боккетти может перейти в «Ростов»
Боккетти перешёл в «Спартак» в январе 2013 года из «Рубина». Трансфер итальянца обошёлся красно-белым в € 4,5 млн.
Обновлено в 13:21
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Отстраненного министра экономики Дагестана перевели под домашний арест
Кировский районный суд Махачкалы перевел временно отстраненного министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова под домашний арест, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 14:42
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Экономика
Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 1,6%
Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2019 года составила 2 млрд 948,5 млн рублей, увеличившись за май на 47,8 млн рублей, или на 1,6%, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Ростовской области три подростка до смерти избили мужчину
Правоохранители задержали трех подростков и 47-летнего мужчину, которые, по версии следствия, до смерти избили жителя Азова, сообщает управление СК по Ростовской области.
Обновлено в 14:00
Политика
Путин заявил о важности диалога между Россией и США
Российский президент Владимир Путин считает важным диалог между Москвой и Вашингтоном.
Обновлено в 13:28
Политика
Премьер Малайзии назвал бездоказательными выводы следствия по MH17
Премьер-министр Малайзии в ходе своего выступления перед журналистами заявил, что правительство страны высказывает недоумение тем, почему следствие изначально обрастало политическими скандалами.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Политика
Многодетная семья из Донбасса попросила у Путина гражданство РФ
Многодетная семья Люльковичей, приехавшая в Набережные Челны из Донбасса, задала вопрос Владимиру Путину в ходе прямой линии.
Обновлено в 09:07
Политика
Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Общество
Долг Кержакова по алиментам составил 15 млн рублей
Обновлено в 10:28
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Спорт
Алина Загитова выступит на этапах Гран-при во Франции и Японии
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на Internationaux de France в Гренобле и NHK Trophy в Саппоро.
Обновлено в 11:25
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Политика
Зеленский отменил 200 указов бывших президентов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В Вологде два подростка на скутере насмерть разбились об КамАЗ
В Вологде на Московском шоссе столкнулись скутер "Ирбис", на котором ехали два подростка, и грузовой автомобиль КамАЗ.
Обновлено в 14:29
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Политика
Филарет восстановил Киевский патриархат
Прошлогодний "объединительный собор" раскольник назвал "собранием подписей за ликвидацию Киевского патриархата".
Обновлено в 10:15
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Политика
Невзоров: Мечтатель Путин явно скис
Публицист Александр Невзоров в своем Instagram прокомментировал прямую линию президента РФ Владимира Путина с россиянами, которая прошла сегодня, 20 июня.
Обновлено в 13:19
Музыка
Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна
Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.
Обновлено в 11:33
Политика
Зеленский назвал украинские законы трешем
Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.
Обновлено в 12:02